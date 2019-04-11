Суд оставил Ассанжа под арестом

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж, задержанный в Лондоне, не признал себя виновным в суде по обвинению в отказе сдаться полиции.

СУХУМ, 11 апр - Sputnik. Суд в Лондоне признал виновным основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в нарушении условий выхода под залог и оставил его под стражей, сообщает РИА Новости. © Sputnik / Александр Натрускин Симоньян: Ассанж - главный журналист нашей эпохи

"Господин Ассанж, вы нарушили условия освобождения под залог", - сказал судья Вестминстерского магистратского суда, который рассматривал дело.

В ходе заседания Ассанж несколько раз односложно ответил на задаваемые вопросы. Он, в частности, подчеркнул, что не признает вины по обвинению в отказе сдаться полиции.

Суд в Лондоне назначил следующие слушания по его делу на 2 мая.

Дело Ассанжа

В 2010 году основатель WikiLeaks, когда им заинтересовались американские власти, приехал в Швецию, где намеревался получить защиту. Впоследствии его обвинили в преступлениях на сексуальной почве, причастность к которым Ассанж отрицает.

© Видео RUPTLY Опубликовано видео задержания Джулиана Ассанжа в Лондоне

Шведский суд объявил его в международный розыск, после чего он был задержан в Лондоне, но отпущен под залог. С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в британской столице.

Портал WikiLeaks 5 апреля со ссылкой на высокопоставленный источник в Эквадоре сообщил, что в ближайшие "часы или дни" его выдворят из посольства. В качестве предлога может быть использован коррупционный скандал с офшорными бумагами, касающимися президента Эквадора Ленина Морено.