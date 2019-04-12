Министр обороны Судана принес присягу и принял руководство страной

В Судане прекращено действие конституции 2005 года и введен режим ЧП на три месяца.

СУХУМ, 12 апр - Sputnik. Первый вице-президент и министр обороны Судана Авад ибн Ауф принес присягу в качестве главы переходного Военного совета страны, передает РИА Новости. © Sputnik / Наталья Селиверстова МИД России предостерег сограждан от посещения Судана

Заместителем главы Военного совета Судана стал начальник штаба Кемаль Абдель Мааруф.

В Судане произошел военный переворот. Авад ибн Ауф в четверг заявил, что президент Омар аль-Башир взят под стражу, создан Военный совет, который взял на себя управление государством.

Протесты в Судане

После введения американских санкций и отделения Южного Судана в 2011 году в стране царит экономический кризис. С середины декабря 2018 года проходят народные протесты, которые начались с призывов снизить цены на хлеб, но со временем вылились в требования смены политического режима президента Омара аль-Башира, правящего уже 30 лет.

© AFP 2019 / СМИ рассказали о военном перевороте в Судане

Эпицентром протестов стало Министерство обороны в Хартуме, столице страны, недалеко от президентского дворца, перед которым расположился лагерь демонстрантов. Как заявляют оппозиция и правозащитники, за несколько месяцев были убиты около 60 человек, сотни пострадали, несколько тысяч задержаны.

В прошлые выходные тысячи людей вышли на улицы Хартума и других городов, требуя отставки аль-Башира. Митингующие пришли к зданию Генштаба армии и призвали военных "встать на сторону народа". В некоторых районах столицы началась перестрелка между протестующими, которых поддержали отдельные военные, и сотрудниками сил безопасности.