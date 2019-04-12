Associated Press: Талибан начал "весеннее наступление" в Афганистане

В пятницу талибы распространили послание на пяти языках, заявив, что боевые действия будут продолжаться, пока в Афганистане остаются иностранные силы.

СУХУМ, 12 апр - Sputnik. Радикальное движение "Талибан" начало "весеннее наступление", объявленное несмотря на проходящие переговоры с США по урегулированию ситуации в Афганистане, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Associated Press © Sputnik / Наталья Селиверстова МИД России прокомментировал информацию о договоренности США и талибов

По информации агентства, в пятницу талибы опубликовали послание на пяти языках, подчеркнув, что военные действия будут продолжаться, пока в Афганистане пребывают иностранные силы. Также в послании содержится призыв избегать жертв среди мирного населения.

США за последнее время провели несколько раундов переговоров с движением "Талибан", по итогам которых стороны пришли к предварительному соглашению о путях урегулирования многолетнего конфликта в стране.

США и их союзники с 2001 года проводят операцию в Афганистане против талибов и других группировок. Эта военная кампания стала самой продолжительной в истории вооруженных сил США.

Клинцевич: внешнее влияние Запада выстроило весь негатив в Афганистане>>

В 2018 году администрация президента США Дональда Трампа представила новую стратегию действий в Южной Азии, которая предусматривает более активное участие в урегулировании конфликта в Афганистане стран региона.