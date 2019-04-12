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Кабриолет Aurus сняли на видео

© Sputnik / Михаил Воскресенский
В мире
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Ранее Минпромторг России сообщил, что с середины февраля в дилерских салонах начался прием заявок на лимузины и седаны Aurus.

СУХУМ, 12 апр – Sputnik. В Сети опубликовано видео новейших кабриолетов Aurus российского производства , которые примут участие в параде Победы 9 Мая, сообщает РИА Новости.

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Публикация от Владимир (@yakunin_077)

На кадрах автомобили проезжают по Красной площади со стороны Охотного ряда. Управляют автомобилями военные, а кузовы машин укрыты защитными чехлами.

Switzerland Geneva Auto Show
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Президентский Aurus Limousine сравнили с танком

Aurus — рыночное название проекта "Кортеж", семейства автомобилей класса люкс. Одной из таких машин — Senat Limousine — в поездках пользуется Владимир Путин. Впервые президент проехал на этом лимузине по территории Кремля в день инаугурации.

Гендиректор Aurus Motors Франц Герхард Хильгерт рассчитывает, что после получения сертификата соответствия первые машины Aurus появятся в европейских странах в конце следующего года.

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Планируется что, в свободной продаже автомобили Aurus появятся в 2019 году, их ориентировочная цена будет начинаться от десяти миллионов рублей.

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