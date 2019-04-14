Самый большой в мире самолет впервые поднялся в воздух

Полет длился два с половиной часа, за которые воздушному судну удалось развить рекордную скорость.

СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Крупнейший в мире самолет Stratolaunch Systems во время своего первого полета развил максимальную скорость в 304 километра в час и поднялся на высоту более чем в пять километров, сообщается на сайте компании.

В общей сложности полет длился два с половиной часа. Во время испытаний пилоты оценивали летные качества воздушного судна, его управляемость, а также тестировали различные системы управления.

Воздушное судно поднялось в небо с аэродрома неподалеку от Лос-Анджелеса.

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Астрофизик НАСА Томас Цурбухен назвал это историческим событием для команды разработчиков.

"Речь идет о том, чтобы отправить его на край космоса и за его пределы", — написал он.

A historic milestone for the #Stratolaunch team with this record setting aircraft taking flight! This is about going to the edge of space and beyond!



I only wish the late @PaulGAllen could see this - his memory and impact lives on. https://t.co/h1VXQujsPk — Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) 13 апреля 2019 г.

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Stratolaunch Systems — американская аэрокосмическая компания, созданная для разработки авиационно-космической системы для доставки грузов в космос. Размах крыльев самого большого самолета составляет 117 метров, он оснащен шестью двигателями Boeing 747.