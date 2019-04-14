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Франц Клинцевич

Клинцевич заявил, что Германия пытается повлиять на ход выборов на Украине

© Sputnik / Илья Питалев
В мире
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Российский сенатор Франц Клинцевич расценил передачу Германией Украине грамоты Петра I как прямое вмешательство во внутреннюю политику Киева.

СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Передача Германией Украине грамоты Петра I перед вторым туром выборов украинского президента можно расценивать как попытку повлиять на результаты этих выборов, заявил член комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Германия передала Украине грамоту Петра I, которая была потеряна в годы Второй мировой войны. 13 апреля 2019
© Facebook/Євген Нищук
Германия передала Украине грамоту Петра I 1708 года

По его словам, действия Берлина следует расценивать как прямое вмешательство во внутреннюю политику Киева.

"Я уже не говорю о том, что грамота Петра I есть собственность российского государства, и никого больше", - добавил сенатор.

Ранее Германия передала Украине грамоту Петра I, датированную 1708 годом, которая была потеряна в годы Второй мировой войны.

Второй тур выборов президента на Украине состоится 21 апреля.

Теги:
Петр I, Россия, Украина, Германия


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