Клинцевич заявил, что Германия пытается повлиять на ход выборов на Украине

Российский сенатор Франц Клинцевич расценил передачу Германией Украине грамоты Петра I как прямое вмешательство во внутреннюю политику Киева.

СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Передача Германией Украине грамоты Петра I перед вторым туром выборов украинского президента можно расценивать как попытку повлиять на результаты этих выборов, заявил член комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По его словам, действия Берлина следует расценивать как прямое вмешательство во внутреннюю политику Киева.

"Я уже не говорю о том, что грамота Петра I есть собственность российского государства, и никого больше", - добавил сенатор.

Ранее Германия передала Украине грамоту Петра I, датированную 1708 годом, которая была потеряна в годы Второй мировой войны.

Второй тур выборов президента на Украине состоится 21 апреля.