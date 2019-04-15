Занимательная математика: разбираем экономику "Игры престолов"

СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Сериал "Игра престолов" стал откровением не только для телеиндустрии, но и для всей экономики шоу-бизнеса. Почему "Престолы" оказались самым дорогим сериалом в истории и какие гонорары получали актеры — в материале Максима Рубченко для РИА Новости.

Рекордная цена

Если по итогам седьмого сезона "Престолы" занимали четвертое место по стоимости одного эпизода (десять миллионов долларов), пропустив вперед "Корону" (13 миллионов), "Скорую помощь" (13 миллионов) и "Отжиг" (11 миллионов), то каждая серия восьмого сезона обошлась HBO в рекордные 15 миллионов долларов.

Пожалуй, если бы продюсерам перед запуском проекта в 2011 году рассказали о будущих расходах, они бы просто не поверили. Весь первый сезон "Престолов" стоил HBO 60 миллионов долларов, то есть по шесть миллионов за эпизод.

Но перед началом работы над девятой серией второго сезона ("Черноводная") создатели сериала Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс обратились к HBO с просьбой выделить им больше денег для съемок битвы в Королевской гавани.

"Мы убеждали руководство, что при имеющемся бюджете мы не сможем отдать должное битве — ключевому моменту всего сезона, — признавался Бениофф. — Поступить так, как принято в таких случаях на телевидении, то есть сообщить о сражении в разговорах героев "постфактум", означало бы полностью убить сезон".

Бениофф и Уайсс выбили дополнительные два миллиона. "Для телевидения того времени это была большая сумма", — отмечает Уайсс. И "Черноводная" с бюджетом в восемь миллионов оказалась самой дорогой серией во втором сезоне.

В 2015-м это уже была норма, а годом позже бюджет вырос до десяти миллионов за эпизод. В финальном сезоне смета увеличилась сразу в полтора раза — и общий бюджет превысил 100 миллионов долларов.

Такого еще никто не делал

Дело не только в гонорарах актеров — хотя и в этом тоже. Сколько исполнители главных ролей получали в первые четыре сезона, до сих пор неизвестно, однако осенью 2014-го сообщили, что гонорары Кита Харингтона (Джон Сноу), Эмилии Кларк (Дейенерис Таргариен), Лены Хиди (Серсея Ланнистер), Питера Динклэйджа (Тирион Ланнистер) и Николая Костер-Вальдау (Хайме Ланнистер) "существенно возросли" — до 300 тысяч за эпизод.

За финальный сезон, по данным Business Insider, артистам платили уже по 500 тысяч. Это вдвое меньше максимальных гонораров исполнителей главных ролей в "Теории большого взрыва" или "Друзьях".

Больше всего подорожали сами съемки, приблизившиеся по масштабам к уровню голливудского блокбастера. Так, трюки в "Престолах" ставил Роули Ирлам, отвечавший за спецэффекты в "Стражах галактики" и финальных фильмах о Гарри Поттере.

Именно благодаря его команде в 2017 году "Игра престолов" побила мировой рекорд по числу горящих людей в кадре: при съемке битвы между Дейенерис и Джейме в четвертой серии седьмого сезона ("Военные трофеи") одновременно подожгли 20 каскадеров. Всего же за тот сезон в сериале "сгорели заживо" 73 персонажа.

Но "Битва бастардов" в финальном сезоне обещает затмить все предыдущие достижения. Этот эпизод снимали 55 дней в трех разных местах в Ирландии с участием 600 всадников, 500 статистов и 25 каскадеров.

"Пятьдесят пять ночей подряд они терпели холод, снег, дождь, грязь и ветры Ирландии. Зрители могут не знать, сколько работы ушло на этот эпизод, но они поймут, что видят то, чего никто никогда раньше не делал" — таким твитом помощник режиссера Джонатан Куинлан выразил благодарность всем участникам съемок.

Как окупаются затраты

При рекордных расходах на производство "Игра престолов" обещает стать одним из самых прибыльных проектов HBO. Тому способствует ряд особенностей экономики сериалов.

Во-первых, у лицензии на показ сериалов больше срок, чем у кинофильмов: производители сохраняют права в течение десяти и даже двадцати лет. Соответственно, они могут позволить себе больше времени на окупаемость проектов.

Во-вторых, лицензионные сборы привязаны к стоимости сериалов: чем больше бюджет, тем выше лицензионный сбор и маржа студии. А главное, удачный проект приносит огромные доходы благодаря сотрудничеству с производителями различных товаров.

Так, к финальному сезону "Игры престолов" множество известных компаний по всему миру запустили рекламу с символикой сериала.

Бренд печенья Oreo снял ролик в стиле вступительной заставки "Игры престолов" — карту, на которой выстраиваются семь королевств, построенных из печенья. Также Oreo изготовил лимитированную партию печенья с главными героями сериала на упаковке.

В твиттере появились эмодзи с Джоном Сноу, Сансой Старк, Дейенерис Таргариен и другими. Бренд напитков Mountain Dew подготовил несколько роликов на тему сериала, в одном из них музыканты пытаются напеть мотив саундтрека.

Пивной бренд Bud Light снял ролик, обыгрывающий одну из сцен сериала — нападение дракона на зрителей рыцарского поединка.

Даже Adidas не остался в стороне — спортивная компания выбросила на рынок ограниченную серию кроссовок с символикой ночного дозора, белых ходоков, драконов Таргариен, дома Старков и дома Ланнистеров. На каждой паре обуви — лейбл со слоганом. Например, на кроссовках дома Старков значится: "Зима близко".

Благодаря всему этому "Игра престолов" может установить рекорд не только по затратам и зрительской аудитории, но и по прибыльности.