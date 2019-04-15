Полководцы Победы: Минобороны России опубликовало уникальные фотографии

СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Министерство обороны России в преддверии празднования 74-летия Победы в Великой Отечественной войне запустило на своем сайте специальный проект "Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы".

© Sputnik / Минобороны России рассекретило уникальные документы о блокаде Ленинграда

В проекте представлены уникальные семейные фотографии военачальников Великой Отечественный войны из их повседневной жизни.

Среди размещенных фотографий - ранее не опубликованные снимки из семейных альбомов полководцев, которые запечатлены в домашней обстановке: в кругу близких, на отдыхе и за любимыми занятиями.

В разделе есть фотоснимки маршала Советского Союза Георгия Жукова на отдыхе в Сочи и Константина Рокоссовского на охоте, главного маршала бронетанковых войск Амазаспа Бабаджаняна, танцующего с супругой, и Семена Буденного, сфотографировавшегося с маленьким сыном в военной форме.

Снимки также показывают маршала Советского Союза Андрей Еременко, который и в минуты отдыха предпочитал бильярд, а маршал инженерных войск Николай Шестопалов даже во время рабочей поездки на Кубу находил время для партии в шахматы.