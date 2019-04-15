18:32 15 Апреля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.25
  • EUR72.70
Поиск
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.

Полководцы Победы: Минобороны России опубликовало уникальные фотографии

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
Получить короткую ссылку
99 0 0

В проекте представлены уникальные семейные фотографии из повседневной жизни военачальников Великой Отечественный войны.

СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Министерство обороны России в преддверии празднования 74-летия Победы в Великой Отечественной войне запустило на своем сайте специальный проект  "Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы".

© Sputnik /
Минобороны России рассекретило уникальные документы о блокаде Ленинграда

В проекте представлены уникальные семейные фотографии военачальников Великой Отечественный войны из их повседневной жизни.

Среди размещенных фотографий - ранее не опубликованные снимки из семейных альбомов полководцев, которые запечатлены в домашней обстановке: в кругу близких, на отдыхе и за любимыми занятиями.

В разделе есть фотоснимки маршала Советского Союза Георгия Жукова на отдыхе в Сочи и Константина Рокоссовского на охоте, главного маршала бронетанковых войск Амазаспа Бабаджаняна, танцующего с супругой, и Семена Буденного, сфотографировавшегося с маленьким сыном в военной форме.

Снимки также показывают маршала Советского Союза Андрей Еременко, который и в минуты отдыха предпочитал бильярд, а маршал инженерных войск Николай Шестопалов даже во время рабочей поездки на Кубу находил время для партии в шахматы.

По теме

Документы первых дней Великой Отечественной рассекретило Минобороны России
Как это было: начало Великой Отечественной войны
Закан Нанба: абхазские бойцы проявляли чудеса храбрости в Великой Отечественной


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева
Концерт вместо дебатов: Порошенко не дождался Зеленского на дебаты
Генно-модифицированные продукты: как распознать

Соцсети

Sputnikabkhazia