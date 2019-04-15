Ученые развеяли миф о женщинах Древнего Египта

Предыдущие исследования показывали, что в истории древней египетской культуры женщинам были доступны только семь видов деятельности.

СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Канадские ученые опровергли теорию о том, какие профессии были доступны женщинам в Древнем Египте, сообщает РИА Новости со ссылкой на Science Alert.

© Fotolia / Sebastian Corneanu Захоронения эпохи Древнего царства обнаружили в Египте

Раньше, полагаясь на расшифровки изображений в гробницах и найденных текстов, ученые утверждали, что женщины в Древнем Египте могли быть жрицами в храмах богинь, певицами, танцовщицами, музыкантами, плакальщицами, ткачихами и повитухами.

Специалисты изучили останки египтянки, найденные в некрополе Мендеса в 1970-х годах. В ходе исследования выяснилось, что на 16 из 24 зубов женщины есть признаки износа, характерные для ремесленников, которые раскусывали растительный материал во время работы.

По мнению ученых, египтянка занималась изготовлением обуви, коробок, корзинок и других предметов быта с использованием папируса.

Открытие опровергает ранее существующую теорию, доказывая, что древнеегипетские женщины занимались и "мужскими" профессиями.