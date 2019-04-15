Чем известна тюрьма Белмарш и сидит ли там Ассанж

Сторонники основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа утверждают, что после ареста и первого судебного заседания он был помещен в расположенную на юго-востоке Лондона тюрьму Белмарш, которую таблоиды часто называют "британским Гуантанамо".

СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Чем известна эта тюрьма, правда ли, что условия содержания заключенных в ней слишком суровы, а также действительно ли там Ассанж, пытались разобраться корреспонденты РИА Новости.

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Тюрьма ее королевского величества Белмарш (Her Majesty's Prison Belmarsh) – одна из трех крупных тюрем наивысшего режима безопасности в Англии и Уэльсе. Управление тюрем при минюсте Великобритании классифицирует Белмарш как тюрьму категории А, что означает, что в ней содержатся заключенные "чей побег крайне опасен для общественной и национальной безопасности". В тюрьмы категории А помещают осужденных за тяжкие преступления, в частности, терроризм, убийства, попытки убийства, изнасилования, похищения, насильственные преступления, преступления с применением оружия, а также за преступления, связанные с наркотиками и взрывчатыми веществами.

Тюрьма в тюрьме

Белмарш является самой известной тюрьмой Великобритании, но не самой большой. Как рассказал РИА Новости отставной сотрудник лондонской полиции, в этой тюрьме содержатся заключенные разного происхождения и возраста. Сама же тюрьма разделена на несколько зон, при этом опасные преступники, из-за которых тюрьма и получила известность, содержатся внутри отдельного периметра, в котором поддерживается наиболее строгий режим.

"В Белмарш содержатся люди с разным бэкграундом. Есть те, кто отбывает наказание за ненасильственные преступления (мошенничество в крупном размере, дача ложных показаний), а есть те, кто осужден за причастность к терроризму или жестокие убийства. Таких держат в специальном отделении с повышенными мерами безопасности. Там их жизни полностью контролируются. Конечно, все в рамках закона и правил, но режим безопасности там действительно наивысший… Большая же часть заключенных – обычные, такие же, как и те, которые содержатся в других тюрьмах", - рассказал собеседник агентства, попросивший не называть его имени.

Тюрьма также работает как следственный изолятор для тех, чьи дела рассматривают Центральный уголовный суд Лондона и магистратские суды юго-востока столицы. Тюрьма может принимать "сложных" заключенных, которым требуется психологическая или психиатрическая помощь, поведение которых может вызывать опасение, в том числе за их жизни, а также заключенных, к которым отмечается повышенное внимание общественности и СМИ.

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"Где на самом деле сейчас находится Ассанж, я не знаю, вам лучше обратиться в Скотланд-Ярд… Исключать того, что на время суда он может быть в Белмарш, я бы не стал, как и утверждать это. В тюрьме есть все условия для работы с разными заключенными и подследственными", - сказал собеседник агентства.

Вопрос о местонахождении Ассанжа сейчас, наверное, интересует всех, однако никаких официальных подтверждений тому, что он в Белмарш, нет. Адвокаты Ассанжа о месте его заключения не говорят, Скотланд-Ярд не комментирует вопросы содержания основателя Wikileaks, многие СМИ заявляют, что подсудимый содержится в тюрьме Уондсуэрт на юго-западе Лондона. Режим содержания в этой тюрьме менее суровый. Her Majesty's Prison Wandsworth – тюрьма категории Б, "для заключенных, содержание которых не требует высоких мер безопасности, однако которым необходимо создать серьезные преграды для побега".

Что и кто внутри

Говоря о Белмарш, собеседник назвал условия содержания в ней "стандартными для Великобритании".

"Правила и законы соблюдаются, режим поддерживается. Все как в других тюрьмах, Белмарш регулярно инспектируется, я не слышал о больших проблемах там", - сказал собеседник агентства.

На сайте самой тюрьмы говорится, что в Белмарш содержатся заключенные со всей Британии. Также Белмарш работает как "местная" тюрьма, в которой отбывают наказания по приговорам местных судов. В четырех корпусах тюрьмы 60% камер многоместные, 40% - одиночные. Заключенным предлагаются образовательные программы, ремесленные мастер-классы, в тюрьме работают два спортивных зала с тренерами. Все заключенные имеют доступ к медицинскому обслуживанию, особое внимание уделяется заключенным с умственными расстройствами. В тюрьме также работает программа поддержки заключенных-иностранцев. Специальная группа сотрудников консультирует таких заключенных по правовым вопросам.

По заключению проведенной в январе-феврале 2019 года главным государственным инспектором по тюрьмам проверки, условия содержания заключенных, состояние камер и инфраструктуры тюрьмы, а также работа персонала были признаны хорошими.

Среди известных обитателей Белмарш в разные годы были или остаются: экстремистские проповедники Анжем Чодари и Абу Хамза аль-Масри, Майкл Адеболаджо и Майкл Адебовале, напавшие с мачете в 2013 году в Лондоне на военнослужащего Ли Ригби, экс-редактор скандального издания News of the World Энди Колсон (получил тюремный срок в 2014 году за сговор и прослушивание телефонных разговоров), осужденный в 1999 году за лжесвидетельство бывший министр и парламентарий Джонатан Айткен, турецкий миллиардер Асил Надир, осужденный в 2013 году за фальсификации бухгалтерских документов и воровство, а также знаменитый триатлонист Джон Макэвой, который до начала спортивной карьеры был грабителем и получил 10-летний тюремный срок.

Широкое внимание СМИ тюрьма за последние 20 лет привлекала дважды. В 2001-2002 годах, после терактов 11 сентября в США, несколько человек содержались в Белмарш без предъявления обвинения по законодательству о борьбе с терроризмом. Именно тогда тюрьма и стала упоминаться в газетах как "британская версия Гуантанамо". В 2004 году верховный суд Великобритании оценил такие меры как нарушающие права человека и направил соответствующее решение в МВД страны.

В мае 2007 года в Белмарш вспыхнул бунт, в результате которого четыре охранника были ранены.