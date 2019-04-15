Терпение лопнуло: Германия пойдет в обход антироссийских санкций США

СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Михаэль Хармс назвал эти ограничения "бессмысленными" и предупредил: немецкий бизнес обойдет санкции. Почему Берлин занял жесткую позицию — в материале РИА Новости.

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Бессмысленные меры

В интервью изданию OWC Verlag Хармс отметил, что санкции США, "введенные или подготовленные с апреля прошлого года, больше не отражают четкой политической цели", а потому "политически бессмысленны".

"Непонятно, что должна сделать Россия, чтобы ее прекратили наказывать", — добавил он. По его словам, вводимые Вашингтоном ограничения направлены исключительно на отстаивание американских экономических интересов в Европе. Это касается в том числе планов по увеличению экспорта СПГ.

Растущее недовольство проявляют и другие представители немецкого истеблишмента. Депутат бундестага, член парламентского комитета по иностранным делам Юрген Триттин напомнил недавно, что ограничительные меры серьезно навредили бизнесу немецких компаний.

"Промышленность ФРГ закупала 40% необходимого ей алюминия в России. Американцы хотят, чтобы мы покупали его по более высоким ценам у них, — возмутился политик. — Лишившись доступа к дешевому российскому металлу, немецкие компании могут потерять значительную долю рынка, а все потому, что правительство Германии не способно защитить своих игроков от Вашингтона".

Еще в августе прошлого года глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Евросоюз должен реагировать и отвечать на "несогласованные" ограничения против важнейших торговых партнеров ЕС — в первую очередь России и Китая. Теперь же немцы разводят руками. По словам Хармса, Европа в этой ситуации мало что может сделать: ЕС крайне важен и американский рынок. Поэтому, отмечает политик, крупные европейские компании вынуждены отказываться от своих интересов в России.

Впрочем, заверил Хармс, европейский бизнес готов искать пути для обхода ограничений, установленных администрацией Дональда Трампа. Восточный комитет германской экономики уже разработал меморандум, направленный на улучшение отношений с Москвой.

В этом документе, разосланном большому числу предприятий, объединений и политиков, организация разъясняет, как сильно Европа проигрывает от ограничительных мер против России.

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По подсчетам Российско-германской внешнеторговой палаты, только за прошлый финансовый год немецкие компании недосчитались из-за антироссийских санкций США до полутора миллиардов евро.

Лучшее решение проблемы для немецких компаний в этой ситуации — производство непосредственно в России. В результате прямые германские инвестиции в экономику страны выросли до уровня, не наблюдавшегося со времен распада СССР.

В прошлом году, по оценкам Российско-германской внешнеторговой палаты, чистые прямые инвестиции превысили 2,5 миллиарда евро, в 2017-м — 1,6 миллиарда евро.

Наглый шантаж

Трамп не раз называл Берлин "заложником" Москвы из-за полной зависимости от российских энергоносителей. Излюбленный инструмент шантажа — позиция Вашингтона по "Северному потоку — 2". В январе в Белом доме вновь заявили, что немецкие компании попадут под санкции, если не откажутся от участия в проекте стоимостью 11 миллиардов долларов.

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Как сообщил в письме, разосланном нескольким крупным немецким компаниям посол США Ричард Гренелл, любое предприятие, занятое в экспортном трубопроводном секторе, находится под угрозой ограничительных мер в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA). В Европе это письмо расценили как вмешательство в энергетическую политику.

В начале марта США и их союзники провели новую широкомасштабную информационную атаку на "Северный поток — 2". Сначала заместитель директора европейского офиса Госдепа Николь Гибсон, выступая на энергетической конференции в Брюсселе, сообщила, что европейские компании, принявшие участие в прокладке трубопровода в этом году, "рискуют столкнуться с существенными санкциями".

"Некоторые говорят, что "Северный поток — 2" — свершившийся факт. Мы так не считаем, — предупредила Гибсон. — Мы призываем европейских лидеров убедить всех в том, что проект не будет реализован".

Через несколько дней посол США в ЕС Гордон Сондленд разместил в Financial Times большую статью о необходимости запрета "Северного потока — 2".

"Европейцы еще спорят, стоит ли инвестировать миллиарды в газовую инфраструктуру, подконтрольную России, в том числе трубопровод "Северный поток — 2". Ответ: ни в коем случае", — подчеркнул американский дипломат.

По мнению Сондленда, Евросоюзу не следует полагаться на Россию, хоть российский газ и "немного дешевле". Ведь "есть выбор получше: США — надежный, проверенный партнер".

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Уже на следующий день после этой публикации Европейский парламент принял резолюцию о необходимости свернуть строительство газопровода. "Европарламент указывает, что "Северный поток — 2" усиливает зависимость ЕС от российского газа, ставит под угрозу внутренний рынок ЕС и не соответствует положениям энергетической политики союза и его стратегическим интересам. Поэтому проект должен быть остановлен", — отмечалось в документе.

Однако все это ни к чему не привело. Угроза санкций против участников строительства "Северного потока — 2" вызвала исключительно жесткую реакцию в Европе. В частности, официальный Берлин предупредил американцев, что Германия воспримет такие санкции как агрессию США против союзников по НАТО.

"Когда американское правительство якобы бескорыстно предостерегает Германию и Европу от чрезмерной зависимости от российского газа, за этим, конечно, кроется план посредством энергетики усилить зависимость Европы от Вашингтона, — категорично утверждает немецкое интернет-издание Heise. — Ясно, что речь идет не о диверсификации энергетического импорта для Германии и Европы, а об американском энергетическом доминировании, которое предполагается установить по всему миру".

...караван идет

В результате на прошлой неделе госсекретарь Майк Помпео на слушаниях в сенате признал, что остановить "Северный поток — 2" не удалось. Все попытки отговорить европейцев, прежде всего Германию, от "Северного потока — 2" не увенчались успехом.

И теперь Вашингтону остается лишь обсуждать с Берлином варианты сохранения транзита российского газа через Украину в следующем году.

Между тем "Газпром" сообщил, что в ходе строительства двух ниток "Северного потока — 2" на дно Балтийского моря в водах Финляндии, Швеции и Германии уложено в общей сложности 1000 километров труб.