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Искусственное сердце

Ученые напечатали на 3-d принтере настоящее сердце

© Foto / Depositphotos / DarioStudios
В мире
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Размер сердца составляет около двух с половиной сантиметров - примерно как сердце кролика. Принтер печатал одно сердце около трех с половиной часов.

СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Израильские специалисты из Тель-Авивского университета впервые в мире напечатали в формате 3D живое сердце из человеческой ткани, сообщает РИА Новости.

"В понедельник профессор Тал Двир, руководитель лаборатории в Тель-Авивском университете, представил процесс использования 3D-принтера вместе с тканями человека, взятыми у пациента, чтобы напечатать живое пульсирующее сердце, совершив тем самым глобальный прорыв в медицине", - говорится в сообщении университета.

Уточняется, что в рамках эксперимента были "распечатаны" несколько десятков сердец, которые будут пересажены животным, чтобы проверить функциональность органа.

Как утверждают ученые, исследование открывает путь к медицине будущего, в которой пациентам больше не придется ждать пересадки органов или принимать лекарства, чтобы предотвратить их отторжение.

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