Турция может внести коррективы в параметры С-400 c учетом замечаний США

Турция не отказывается от планов покупать С-400 и от того, что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле.

СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Коррективы в технические параметры российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 могут быть внесены Турцией, если США докажут наличие угрозы от них, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы турецкого Минобороны Хулуси Акар.

© Sputnik / Алексей Дружинин Песков: Россия приветствует позицию Турции по С-400

США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции собственных новейших самолетов F-35.

"С-400, вероятнее всего, будут охранять стратегически важные города Турции и объекты в районе Стамбула и Анкары. В то же время самолеты F-35 будут дислоцированы на авиабазе в турецкой Малатье. Эти города расположены далеко друг от друга. Если американская сторона докажет наличие угрозы, мы внесем изменения в параметры систем С-400", - сказал Акар журналистам в ходе визита в США. Его цитирует агентство Anadolu.

Комментируя требование американской стороны приостановить действие российско-турецкого контракта по С-400, Акар отметил, что язык угроз и ультиматумов в диалоге с Турцией неприемлем.

Он добавил, что Турция продолжает обсуждать с США условия поставок ЗРК Patriot.