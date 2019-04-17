Ракетный удар был нанесен по столице Ливии, есть жертвы

Несколько ракет были запущено по столице Ливии в ночь на среду 17 апреля.

СУХУМ, 17 апр - Sputnik. В результате ракетного удара по столице Ливии Триполи погибли четыре человека, 23 пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на ливийскую газету The Libya Observer.

По информации издания, обстрел был осуществлен силами Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая в свою очередь обвинения в причастности к обстрелу гражданских объектов отрицает и указывает на действующие в Триполи группировки в преднамеренном обстреле жилых кварталов столицы из установок "Град".

"Сегодня ночью ливийская армия не использовала тяжелое оружие в ходе военных операций", - заявил РИА Новости глава пресс-службы командования ЛНА Халифа аль-Обейди.

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Четвертого апреля обстановка в Ливии резко обострилась после решения Хафтара начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Подразделения ЛНА установили контроль над некоторыми населенными пунктами в окрестностях ливийской столицы, обстреляли аэропорт. Лояльные ПНС Ливии вооруженные силы объявили о начале военной операции "Вулкан гнева" против ЛНА.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА.