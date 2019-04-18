США планируют создать беспилотный флот для борьбы с Россией

СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Вашингтон намерен купить десять надводных кораблей и девять роботизированных субмарин, чтобы соревноваться с Россией и Китаем, пишет National Interest.

В ВМС США опасаются, что американские корабли слишком уязвимы для российских и китайских ракет, пишет издание.

© Sputnik / Алексей Витвицкий США могут реформировать армию из-за России и Китая

Как рассказал изданию контр-адмирал американской армии Рэнди Крайтс, новые роботизированные корабли будут выполнять "функции как обнаружения, так и атаки". Он также отметил, что беспилотные корабли будут меньше по размерам и более автономными чем уже имеющиеся на вооружении корабли, при этом будут стоит меньше.

Потратить на приобретения США собираются около четырех миллиардов долларов. Однако не исключается, что траты могут значительно вырасти после оценки структуры вооруженных сил страны, которая должна завершиться в 2019 году.

Отмечается, что на вооружение военно-морских сил роботизированная техника должна поступить к 2024 году.

Помимо этого, как добавляет National Interest, США разрабатывают новый ракетный фрегат, который будет использоваться как центр управления флотилией беспилотных кораблей и подлодок. В рамках военного бюджета 2020 года на строительство первого из общей партии в 20 таких фрегатов планируется выделить один миллиард триста миллионов долларов.