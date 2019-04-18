Швыдкой: народы СССР воевали вместе и вместе победили - это факт

В работе IX Международный форума "Великая Победа, добытая единством" в Санкт-Петербурге примут участие более 250 делегатов из стран бывшего СССР.

СУХУМ, 18 апр - Sputnik, Лев Рыжков. Международный форум "Великая Победа, добытая единством", в работе которого примут участие более 250 делегатов из стран бывшего СССР, откроется в Санкт-Петербурге 25 апреля.

В диалоге примут участие делегаты из всех государств Содружества, стран Балтии, Грузии, ветераны блокады и их потомки, представители общественных организаций, участники поисковых движений, ученые, историки, политологи, представители творческой интеллигенции и СМИ. Лейтмотивом Форума Победителей станет 75-летие снятия блокады Ленинграда.

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По словам сопредседателя правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Михаила Швыдкого, сегодня в осмыслении истории Второй мировой войны появляются новые точки зрения, которых не было прежде, потому, по его словам, площадка, на которой встречаются историки новых стран, где они могут прояснить для себя подробности многих событий – это очень важное дело.

"Мы стараемся привлечь к работе профессионалов. Проблема в том, что сегодня осмыслением истории зачастую занимаются публицисты-интерпретаторы, а не профессионалы, которые действительно владеют полным объемом материала", - отметил Швыдкой.

Он также добавил, что работа форума должна быть максимально свободна от официоза и заорганизованности, должна быть интересна, прежде всего, молодым людям.

"К сожалению, 75-летие Победы – это тот рубеж, который отделит от земного существования подавляющее большинство ветеранов, и они останутся только в нашей памяти, - отметил Швыдкой. – Мое поколение всегда гордилось, что мы дети победителей. Мы родились сразу после войны. Но и нам уже немало лет. Важно понять, что память о войне будут хранить люди, которые не воевали, которые даже не были детьми во время войны".

По его словам, в настоящее время правительства некоторых постсоветских стран не поддерживают российскую трактовку исторических событий, а Россия никогда не согласится с героизацией нацистских пособников в странах Балтии и на Украине. В то же время, уверен деятель, разногласия официальных историографий не должны помешать установлению горизонтальных, общечеловеческих связей между странами.

"Мы, народы СССР, воевали вместе и вместе победили - этот факт не может быть подвергнут никакому сомнению", - подчеркнул он.

Организаторы форума постараются, чтобы площадка стала не очередной трибуной для фейерверков и победных салютов, а тем местом, где люди могли бы встретиться, поговорить, почувствовать близость, а также задуматься, какую модель будущего будут выстраивать, имея такое славное прошлое, подчеркнул Швыдкой.