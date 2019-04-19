Зеленский рассказал, кто войдет в его команду

СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский представил членов своей команды, которые могут занять места в администрации в случае его победы на выборах.
Такое заявление он сделал в программе "Право на власть" в эфире канала "1+1", пишет РИА Новости.
"Мы не раздаем портфелей, мы не раздаем должности. А кто из них будет лучшим, тот и займет ту или иную должность", — подчеркнул кандидат.
Должности распределяться следующим образом:
- вопросами внутренней политики будет заниматься представитель выборного штаба Дмитрий Разумков,
- международной деятельностью, экономикой и финансами - бывший министр финансов Александр Данилюк,
- курированием правоохранительной и антикоррупционной деятельности будут заниматься советники кандидата Руслан Рябошапка, Галина Янценко и Денис Монастырский,
- за безопасность и оборону будет отвечать Иван Апаршин,
- курировать экономическое направление — Даниил Гетманцев,
- банковскую деятельность — Виктория Стахова,
- реформой судебной системы займется Ирина Венедиктова,
- экологическое направление возьмет на себя Олег Бондаренко,
- за избирательное законодательство будет отвечать Сергей Кальченко,
- экспертом по тарифам и энергетике станет Андрей Герос,
- курировать образование и науку будет Сергей Бабак,
- медицинское направление - доктор Евгений Комаровский,
- отвечать за идеологический блок будет Руслан Стефанчук.
Опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2 процента граждан, определившихся с выбором, тогда как действующего президента Петра Порошенко — около 25 процентов.