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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский

Зеленский рассказал, кто войдет в его команду

© Sputnik / Стрингер
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Темы:
Выборы президента Украины (35)
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Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.

СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский представил членов своей команды, которые могут занять места в администрации в случае его победы на выборах.

Такое заявление он сделал в программе "Право на власть" в эфире канала "1+1", пишет РИА Новости.

"Мы не раздаем портфелей, мы не раздаем должности. А кто из них будет лучшим, тот и займет ту или иную должность", — подчеркнул кандидат.

Должности распределяться следующим образом:

  • вопросами внутренней политики будет заниматься представитель выборного штаба Дмитрий Разумков,
  • международной деятельностью, экономикой и финансами - бывший министр финансов Александр Данилюк,
  • курированием правоохранительной и антикоррупционной деятельности будут заниматься советники кандидата Руслан Рябошапка, Галина Янценко и Денис Монастырский,
  • за безопасность и оборону будет отвечать Иван Апаршин,
  • курировать экономическое направление — Даниил Гетманцев,
  • банковскую деятельность — Виктория Стахова,
  • реформой судебной системы займется Ирина Венедиктова,
  • экологическое направление возьмет на себя Олег Бондаренко,
  • за избирательное законодательство будет отвечать Сергей Кальченко,
  • экспертом по тарифам и энергетике станет Андрей Герос,
  • курировать образование и науку будет Сергей Бабак,
  • медицинское направление - доктор Евгений Комаровский, 
  • отвечать за идеологический блок будет Руслан Стефанчук.

Опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2 процента граждан, определившихся с выбором, тогда как действующего президента Петра Порошенко — около 25 процентов.

Темы:
Выборы президента Украины (35)

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