Зеленский рассказал, кто войдет в его команду

СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский представил членов своей команды, которые могут занять места в администрации в случае его победы на выборах.

Такое заявление он сделал в программе "Право на власть" в эфире канала "1+1", пишет РИА Новости.

"Мы не раздаем портфелей, мы не раздаем должности. А кто из них будет лучшим, тот и займет ту или иную должность", — подчеркнул кандидат.

Должности распределяться следующим образом:

вопросами внутренней политики будет заниматься представитель выборного штаба Дмитрий Разумков,

международной деятельностью, экономикой и финансами - бывший министр финансов Александр Данилюк,

курированием правоохранительной и антикоррупционной деятельности будут заниматься советники кандидата Руслан Рябошапка, Галина Янценко и Денис Монастырский,

за безопасность и оборону будет отвечать Иван Апаршин,

курировать экономическое направление — Даниил Гетманцев,

банковскую деятельность — Виктория Стахова,

реформой судебной системы займется Ирина Венедиктова,

экологическое направление возьмет на себя Олег Бондаренко,

за избирательное законодательство будет отвечать Сергей Кальченко,

экспертом по тарифам и энергетике станет Андрей Герос,

курировать образование и науку будет Сергей Бабак,

медицинское направление - доктор Евгений Комаровский,

отвечать за идеологический блок будет Руслан Стефанчук.

Опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2 процента граждан, определившихся с выбором, тогда как действующего президента Петра Порошенко — около 25 процентов.