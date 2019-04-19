Facebook хранил без шифрования миллионы паролей от Instagram

СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Facebook хранил пароли от аккаунтов нескольких миллионов пользователей соцсети Instagram на внутренних серверах незашифрованными, пишет РИА Новости.

Instagram принадлежит компании Facebook после покупки в апреле 2012 года.

"Мы обнаружили, что пароли некоторых пользователей хранятся в читаемом формате. По нашим подсчетам проблема затронула миллионы пользователей Instagram", — сообщается в официальном заявлении компании.

Компания Facebook заверила пользователей, что исправила ошибки, и пообещала оповестить всех пользователей, чьи пароли не были зашифрованы.

Это уже не первый случай открытого внутреннего доступа к паролям пользователей соцсети. Так, Facebook в конце марта сообщил, что пароли большого числа пользователей Facebook были доступны для прочтения сотрудниками соцсети. По данным компании, они хранились в читаемом формате во внутренних системах хранения данных компании, хотя обычно пароли пользователей хранятся в "нечитаемом" для сотрудников виде.