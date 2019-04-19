13:23 19 Апреля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.96
  • EUR71.92
Поиск
Страница социальной сети Фейсбук на экране компьютера.

Facebook хранил без шифрования миллионы паролей от Instagram

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
Получить короткую ссылку
9 0 0

Сотрудники Facebook могли беспрепятственно читать и использовать пароли пользователей Instagram.

СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Facebook хранил пароли от аккаунтов нескольких миллионов пользователей соцсети Instagram на внутренних серверах незашифрованными, пишет РИА Новости

Виталий Вехов
© Sputnik
Вехов о цели Facebook: сбор персональных данных людей по всему миру

Instagram принадлежит компании Facebook после покупки в апреле 2012 года.

"Мы обнаружили, что пароли некоторых пользователей хранятся в читаемом формате. По нашим подсчетам проблема затронула миллионы пользователей Instagram", — сообщается в официальном заявлении компании.

Компания Facebook заверила пользователей, что исправила ошибки, и пообещала оповестить всех пользователей, чьи пароли не были зашифрованы.

Это уже не первый случай открытого внутреннего доступа к паролям пользователей соцсети. Так, Facebook в конце марта сообщил, что пароли большого числа пользователей Facebook были доступны для прочтения сотрудниками соцсети. По данным компании, они хранились в читаемом формате во внутренних системах хранения данных компании, хотя обычно пароли пользователей хранятся в "нечитаемом" для сотрудников виде.

По теме

Facebook запретит выбирать аудиторию для рекламы жилья, работы или кредитов
Большой Брат, помоги: Facebook попросил государство регулировать интернет


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Первым делом самолеты: фото с репетиции воздушной части парада Победы
И на небе, и на земле: зенитчики ЮВО защитили объекты в Абхазии от условного противника
И на небе, и на земле: зенитчики ЮВО защитили объекты в Абхазии от условного противника
Худеем к морю
Худеем быстро: советы тем, кто ждет лета

Соцсети

Sputnikabkhazia