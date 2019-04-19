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Захарова назвала дебаты Порошенко и Зеленского "шапито"

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Темы:
Выборы президента Украины (36)
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В пятницу вечером на стадионе "Олимпийский" в Киеве прошли дебаты между действующим главой государства Петром Порошенко и его оппонентом Владимиром Зеленским перед вторым туром выборов, который пройдет 21 апреля.

СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского продолжающимся обманом украинского народа, пишет РИА Новости.

"Посмотрела дебаты в Киеве. Обман украинцев продолжается. С другой стороны, а если им нравится так жить? Да, и какое счастье, что крымчане вовремя всё поняли и вырвались из этого шапито", - написала Захарова в Facebook.

© Sputnik / Стрингер
"Страшная месть", или второй тур президентских выборов на Украине

Второй тур выборов президента Украины проходит в воскресенье. В нем принимают участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. Согласно данным соцопросов, Зеленского готовы поддержать более 70% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко - около 25%.

На выборах в качестве наблюдателей не будет российских граждан. Москва считает, что отказ Киева допустить на выборы наблюдателей из РФ ставит под вопрос легитимность всего избирательного процесса, а также возможность признания итогов голосования. Кроме того, из-за закрытия участков в России, а также отказа от проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, 7-10 миллионов граждан Украины не смогут проголосовать.

Темы:
Выборы президента Украины (36)


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