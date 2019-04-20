"Не ставьте на колени Украину": о чем поспорили Порошенко и Зеленский

СУХУМ, 20 апр - Sputnik. Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский завершили дебаты. Наконец они обменялись упреками лицом к лицу. Не обошлось без зрелищных жестов — оппоненты даже вставали на колени перед аудиторией. РИА Новости рассказывает, чем еще была интересна дискуссия двух претендентов на высший государственный пост.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Захарова назвала дебаты Порошенко и Зеленского "шапито"

"Сценарий летит кувырком"

Регламент нарушили с самого начала: Порошенко пришел на сцену к Зеленскому и пожал ему руку, хотя изначально планировалось, что кандидаты будут выступать на разных площадках. "Команды встречаются, сценарий летит кувырком", — отметил один из ведущих шоу Андрей Куликов.

Обращаясь к собравшимся на стадионе "Олимпийский", Зеленский не преминул пошутить: "Приветствую тех, кого привезли на автобусах". Это он намекнул на то, что сторонников Порошенко сгоняли на стадион административными методами.

Начал каждый из кандидатов с пятиминутной речи. Зеленский по жребию взял слово первым. Он сразу вернул президенту упрек, который регулярно получал от Порошенко: о том, что герой сериала "Слуга народа" не похож на реального человека Зеленского. Но и действующий президент Порошенко не тянет на тот имидж, который пытается себе создать, заявил Зеленский. "Петр Первый говорит, что открывает школы, а Второй тем временем открывает магазины "Рошен". Петр Первый говорит: я передаю магазины в слепой траст, а Петр Второй за год обогащается в 82 раза", — перечислял он. И вывел формулу: "Я — результат ваших ошибок".

Порошенко, в свою очередь, напомнил, что "пан Владимир прятался от оппонентов, журналистов и украинского народа". "Владимир, вы сами сказали, что вы — кот в мешке. Но вы просто мешок", — добавил украинский президент, сказав "кот", а не "кiт", как надо по-украински. К слову, Зеленский тоже сбивался на русский язык. Но в основном старательно говорил на мове.

"Выберите любой вопрос"

Далее — серия вопросов. И первым делом Зеленский высказал кучу претензий к президенту: от обнищания населения до неприкосновенности депутатов. Тот ответил стандартно.

© AFP 2019 / Genya Savilov Пять отличий между Зеленским и Порошенко

"Мы ценой невероятных усилий ее (страну. — Прим. ред.) восстанавливали тогда, когда вы прятались от повесток. Я получил страну без золотовалютных резервов, без армии. А вы в это время унижали нашу страну, называя ее проституткой", — защищался Порошенко. Кроме того, он напомнил, что Зеленский был вынужден приносить извинения главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову.

На вопрос президента "Где вы видите Украину через пять лет?" Зеленский ответил, что "Украина выбрала путь в Европу". "Насчет господина Коломойского: все люди, которые нарушают закон — Свинарчуки и другие, — сядут в тюрьму, но это будет не за две недели", — пообещал Зеленский.

Последующая дискуссия свелась к тому, что кандидаты повторяли уже не раз звучавшие обвинения. Порошенко указал на нехватку опыта у противника, его собеседник пригрозил: "Я не ваш оппонент, я ваш приговор".

Следующий вопрос Зеленского касался бизнеса и окружения Порошенко: "Почему ваши конфеты до сих пор можно купить в магазинах Москвы? Есть ли ваши конфеты в пайках повстанцев ДНР и ЛНР?" "Все это ложь и не соответствует действительности, — парировал Порошенко и перешел в наступление. — Что касается вашего партнера, который с офшорного счета платил вам миллионы. Нормально вам пожимать ему руку?"

Порошенко также упрекнул Зеленского в том, что тот изъявлял готовность встать на колени перед президентом России Владимиром Путиным. "Я говорил, я готов встать на колени, но не ставьте на колени Украину", — пояснил Зеленский и тут же выполнил свое обещание. Порошенко не растерялся и также преклонил колена перед украинским флагом, но спиной к зрителям на стадионе.

"Понесет ли прошлая власть уголовную ответственность?" — спросил Зеленский. И поинтересовался: "Если вам доведется оказаться в суде, будете ли вы говорить, что это месть и политическое преследование?"

Порошенко ответил встречными обвинениями: "Сегодня я назвал конкретные цифры: 160 миллиардов (гривен. — Прим. ред.), которые вывел Коломойский. Сможете ли вы защитить банковскую сферу? И не мешает ли это вам быть в партнерстве с этим человеком?" Надо сказать, вопросы почти всегда оставались без конкретных ответов. Обе стороны сваливались в популизм, избегая конкретики.

"Владимир — хороший актер. Но сегодня — это обертка, которая покрывает тех, кто уехал из страны в 2014-м", — подбирал красивые выражения Порошенко.

"Вы — не Голобородько"

Затем последовал обмен блиц-вопросами. Зеленский поинтересовался, не стыдно ли Порошенко. "Нет, потому что я горжусь Украиной и пятью годами", — прозвучал ответ.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Порошенко идет в последний бой

В заключительном слове Зеленский признал, что у Порошенко были достижения: "Язык, армия, "безвиз" — все, что вы писали на билбордах. Но почему-то эти победы вы записали только на свой счет". И призвал аудиторию: "Сделаем их вместе!"

Президент Украины вновь напомнил, что Зеленский и его образ сильно отличаются: "Вы — не Голобородько. Вы сюда приехали не на троллейбусе и не на велосипеде. Вы — проводник олигархов".

Игорь Коломойский, "беглый олигарх", как не раз повторял Порошенко, незримо присутствовал на сцене. К нему апеллировал действующий президент, о нем вынужден был говорить и его оппонент. А самим дебатам предшествовал скандал, связанный с банком Коломойского.

"Чемпионы по переобуванию в воздухе"

Восемнадцатого апреля Окружной административный суд Киева постановил, что процедура национализации "ПриватБанка" в 2016-м противоречила закону. Порошенко созвал из-за этого даже заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Киевский адвокат Татьяна Монтян, занимавшаяся громкими политическими делами, прокомментировала это так: "Бене (прозвище Коломойского. — Прим. ред.) что-то совсем не терпится"; "Наши судьи — традиционно чемпионы по переобуванию в воздухе".

Между тем посольство США в Киеве четко обозначило позицию Вашингтона по этому делу, встав на сторону Порошенко: "В 2016 году международные партнеры Украины поддержали решение правительства и Национального банка Украины (НБУ) национализировать "ПриватБанк". Важно, что власть продолжает свои усилия по возмещению убытков от бывших владельцев и связанных сторон обанкротившихся банков". А в начале апреля сообщалось, что ФБР ведет расследование в отношении Коломойского в связи с возможными финансовыми махинациями.

Предвыборная ситуация меняется стремительно. Но социологические замеры демонстрируют убедительное лидерство Зеленского, вряд ли грядущий день голосования даст другую картину. Впрочем, самое интересное начнется после 21 апреля, когда развернутся закулисные игры.