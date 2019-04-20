Туристам будет легче получить шенгенскую визу

Парламент Евросоюза одобрил предложение Еврокомиссии по изменению правил выдачи шенгенских виз для туристов с хорошей визовой историей.

СУХУМ, 20 апр - Sputnik. Изменения, которые позволят туристам с хорошим "визовым поведением" получать шенген по упрощенной системе, вступят в силу через шесть месяцев после официального утверждения Советом ЕС, предположительно осенью 2019 года, сообщается на сайте Европарламента.

В соответствии с новым порядком:

подавать документы на визу можно будет за шесть месяцев, а не за три, как сейчас;

туристы с положительной визовой историей с каждой новой визой смогут рассчитывать на постепенное увеличение срока пребывания в Шенгенской зоне — от года до пяти лет;

увеличен визовый сбор — c 60 евро (около 4,3 тысяч рублей) до 80 евро (около 5,7 тысяч рублей);

граждане стран, с которыми подписано соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом, в том числе и россияне, будут платить за визу по новым правилам 40 евро;

для туристов в возрасте от 6 до 18 лет шенгенская виза в 2019 году может стать полностью бесплатной.

В Еврокомиссии отмечают, что туризм играет огромную роль в экономике Евросоюза, составляя около 10% от общего ВВП.

Новые правила предстоит еще официально утвердить Совету ЕС, после чего изменения в визовый кодекс ЕС вступят в силу через шесть месяцев.