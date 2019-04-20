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В России вступили в силу новые правила подачи документов на получение шенгенских виз

Туристам будет легче получить шенгенскую визу

© Sputnik / Илья Питалев
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Парламент Евросоюза одобрил предложение Еврокомиссии по изменению правил выдачи шенгенских виз для туристов с хорошей визовой историей.

СУХУМ, 20 апр - Sputnik. Изменения, которые позволят туристам с хорошим "визовым поведением" получать шенген по упрощенной системе, вступят в силу через шесть месяцев после официального утверждения Советом ЕС, предположительно осенью 2019 года, сообщается на сайте Европарламента.

В соответствии с новым порядком:

  • подавать документы на визу можно будет за шесть месяцев, а не за три, как сейчас;
  • туристы с положительной визовой историей с каждой новой визой смогут рассчитывать на постепенное увеличение срока пребывания в Шенгенской зоне — от года до пяти лет;
  • увеличен визовый сбор — c 60 евро (около 4,3 тысяч рублей) до 80 евро (около 5,7 тысяч рублей);
  • граждане стран, с которыми подписано соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом, в том числе и россияне, будут платить за визу по новым правилам 40 евро;
  • для туристов в возрасте от 6 до 18 лет шенгенская виза в 2019 году может стать полностью бесплатной.

В Еврокомиссии отмечают, что туризм играет огромную роль в экономике Евросоюза, составляя около 10% от общего ВВП.

Новые правила предстоит еще официально утвердить Совету ЕС, после чего изменения в визовый кодекс ЕС вступят в силу через шесть месяцев.

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