Мы с тобой одной крови: народы, внезапно оказавшиеся родственниками

СУХУМ, 20 апр - Sputnik. Ученые зачастую приходят к выводу, что не похожие культурой и языком современные народы на самом деле — близкие родственники.

© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / jamesteohart, NASA / ESA / G. Bacon (STScI) Наука на пороге революции: ученые изобрели новый инструмент познания

Что роднит чувашей и марийцев, как жители Северного Кавказа оказались родственниками американских индейцев, и где найти предков денисовского человека, читайте в обзоре РИА Новости.

Где Псков и где Якутия

Предки жителей Пскова, Новгорода и Якутии входили в одну популяцию, жившую около семи тысяч лет назад, выяснили российские исследователи, проанализировав более трехсот геномов представителей 55 этнических групп, в том числе коренных народов Севера, и сопоставив наборы мелких мутаций в ДНК.

Численность этой популяции не превышала двух тысяч человек. Первой отделилась якутская ветвь — примерно семь тысяч лет назад. Спустя шесть тысяч лет обособились линии нынешних жителей Пскова и Новгорода.

Эффект бутылочного горлышка

По характерным редким мутациям удалось выявить родственные связи чувашей и марийцев — народов, которые хоть и соседствуют территориально, но мало похожи обычаями и историей. Их языки принадлежат к разным семьям — уральской и тюркской.

Ученые из Медико-генетического научного центра обратили внимание, что в обоих этносах часто встречается гипотрихоз — врожденное заболевание, при котором волос у человека гораздо меньше, чем полагается. Эта болезнь связана с мутацией небольшого участка гена LIPH, расположенного на третьей хромосоме. Кроме того, у обоих народов распространено еще одно наследственное заболевание — летальный инфантильный остеопетроз.

Исследователи предполагают, что эти совпадения объясняются "эффектом бутылочного горлышка" — когда из-за голода, войны или другого бедствия погибает большая часть популяции и остается всего несколько человек.

В случае чувашей и марийцев среди выживших оказались носители наследственных заболеваний. По оценкам ученых, мутации, связанные с развитием этих болезней, могли возникнуть в предковой популяции марийцев и чувашей примерно 890 лет назад.

Горячие индейские парни

Международная группа палеогенетиков, изучив 48 образцов останков людей, живших от трех до шести тысяч лет назад на Северном Кавказе, и сравнив с ДНК представителей других народов, установила их родство с американскими индейцами, коренными народностями Сибири и обитателями юга Европы.

Так, анализ генома представителей знаменитой майкопской культуры, занимавшей территорию от Таманского полуострова до Чечни, показал родство с индейцами и современными сибирскими этносами. А носители ямной культуры, жившие у восточных отрогов Кавказа, оказались генетически связаны с древними народами Южной и Юго-Восточной Европы и их современными потомками.

Алтай — родина индейцев

Согласно работе ученых из Института цитологии и генетики СО РАН и Университета Пенсильвании (США), североамериканские индейцы и южноалтайские народы — родственники. Их общий предок жил на Алтае 15-20 тысяч лет назад.

Специалисты сравнили более ста генетических маркеров обитателей Северного и Южного Алтая, Монголии и Южной Сибири, а также индейцев Северной Америки. По частоте соответствующих мутаций в геноме ближе всего алтайцы и индейцы.

Кроме того, исследователи обнаружили, что южные алтайцы генетически ближе к тюркским народам Южной Сибири и Центральной Азии, а северные алтайцы — к финно-угорским, енисейским и самодийским народам, обитающим к северу от Алтая. Авторы работы отмечают, что монголы сильнее повлияли на генетический фонд южноалтайских племен, чем считалось ранее.

Живые родственники денисовского человека

Единственными потомками "денисовцев" — вымершего вида или подвида (в этом вопросе ученые еще до конца не определились) людей — можно считать жителей островной Меланезии.

Международная команда ученых расшифровала полные геномы 35 меланезийцев и сравнила с ДНК неандертальца и денисовского человека. Также в анализ включили данные, полученные из секвенированных геномов почти двух тысяч людей из 159 популяций по всему миру.

Примесь денисовской ДНК в меланезийских геномах — 1,9-3,4 процента, что довольно много. Кроме того, ученые обнаружили генетическое сходство меланезийцев и неандертальцев.

Считается, что в истории человечества было три волны скрещивания с неандертальцами, а с денисовским человеком — лишь одна, и произошло это у предков современных меланезийцев.