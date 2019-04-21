Второй тур президентских выборов начался на Украине

СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента открылись на Украине в воскресенье 21 апреля, сообщает РИА Новости.
Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00.
Подсчет голосов ЦИК начнется после 20:00. В это же время появятся и первые результаты экзит-полов (в 20:00 и 22:00).
Во втором туре принимают участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. Согласно данным соцопросов, Зеленского готовы поддержать более 70% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко - около 25%.
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ЦИК обязан объявить итоги второго тура голосования до 1 мая включительно. До 3 июня должна состояться инаугурация новоизбранного президента.