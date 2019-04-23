США намерены довести Иран "до нуля": как отреагировал рынок нефти

В понедельник утром пресс-секретарь Белого дома сообщила, что президент США решил не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана для Китая и Тайваня, Японии, Южной Кореи, Индии, Греции, Италии и Турции, действия которых истекает 2 мая.

СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Решение американского президента Дональда Трампа не продлевать исключение из нефтяных санкций вызвало значительный скачок цен на нефть и возмущение ряда стран, пишет РИА Новости.

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Цены на нефть находятся у максимумов с начала ноября 2018 года. По состоянию на 7:54 стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,36% - до 74,31 доллара за баррель. Стоимость июньских фьючерсов на WTI повышалась на 0,49% - до 65,87 доллара. Обе отметки являются максимальными с начала ноября 2018 года.

По словам пресс-секретаря американского лидера, США, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, как крупнейшие производители нефти, предпримут "вместе с друзьями и союзниками" шаги для стабилизации цен на мировом рынке нефти после ухода с него Ирана. Целью таких жестких мер администрация называет необходимость перекрытия всех источников дохода для иранских властей.

Тем, кто продолжит закупать иранскую нефть, США грозят введением санкций. В Вашингтоне, однако, не уточнили, как именно планируют воплощать в жизнь эти угрозы, поскольку некоторые из нефтяных транзакций проводятся в местных валютах и не касаются американской финансовой системы.

Сама по себе заявленная цель США не является сенсацией. В ноябре 2018 года после восстановление нефтяных санкций против Ирана администрация Дональда Трампа заявила о намерениях свести импорт иранской нефти к нулю. Однако экономики ряда этих игроков сильно зависят от поставок нефти из Ирана, в частности Индия, Китай, Турция и Южная Корея. Вашингтон в этой связи предоставил восьми странам и регионам исключения из санкций.

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Турция однозначно заявила о неприемлемости такого одностороннего подхода США. Индия сообщила, что пока изучает возможные последствия американского решения.

Официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави уже заявил, что Тегеран предпримет необходимые меры в ответ на отмену исключений, но не уточнил деталей.

Впрочем, американские эксперты считают, что достичь цели у США не получится и в этот раз.

По мнению эксперта Атлантического совета Барбары Славин, речь здесь не идет о выходе из ядерной сделки. "Иран знает, что США хотят выхода Ирана из сделки, чтобы оправдать возврат санкций ООН и ЕС", но страна вряд ли попадется в эту уловку, сказала эксперт.

Славин считает, что "Китай, Индия и Турция найдут способ продолжить импорт иранской нефти, а Ирак продолжит закупать иранский природный газ".

Аналитики банка ANZ, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что "решение США может усугубить текущие проблемы с поставками, которые ощущаются в связи с санкциями против Венесуэлы, сокращением предложения со стороны ОПЕК и эскалацией военного конфликта в Ливии".