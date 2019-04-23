Освобожденные из плена сирийские военные рассказали о годах плена

СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Правительственные силы Сирии обменяли в понедельник в провинции Алеппо девять боевиков на такое же количество военнопленных, удерживаемых вооруженной оппозицией, сообщает РИА Новости со ссылкой на российский центр по примирению враждующих сторон.
Журналист Мухаммад Капше из Дамаска оказался, по его словам, в плену случайно.
"Я попал в плен месяц назад, все это время меня сильно били, потому что я военнослужащий. К нам боевики относились как к собакам, даже хуже. Я просто случайно попал к террористам", - рассказал Мухаммад.
Среди пленных оказалась девушка Риан Джаджан, которая попала в плен во время боевого задания и пробыла там два года.
"Я потеряла в тюрьме здоровье. За эти два года я умирала и оживала много раз! Меня очень сильно били в первое время… У меня есть сын. Я очень люблю сирийскую армию, и если мне позволят вернуться на службу, я буду рада. Если нет, я буду воспитывать сына. Это сейчас очень важно", - поделилась девушка.
В феврале 20 сирийских граждан, находившихся в заложниках у боевиков, обменяли на такое же количество членов незаконных вооруженных формирований, взятых в плен правительственными силами.