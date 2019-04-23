Освобожденные из плена сирийские военные рассказали о годах плена

Пленники были освобождены при участии представителей Минобороны России, Турции и Ирана в рамках деятельности рабочей группы по освобождению задержанных и заложников, созданной по итогам встречи по Сирии в Астане в декабре 2017 года.

СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Правительственные силы Сирии обменяли в понедельник в провинции Алеппо девять боевиков на такое же количество военнопленных, удерживаемых вооруженной оппозицией, сообщает РИА Новости со ссылкой на российский центр по примирению враждующих сторон.

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Журналист Мухаммад Капше из Дамаска оказался, по его словам, в плену случайно.

"Я попал в плен месяц назад, все это время меня сильно били, потому что я военнослужащий. К нам боевики относились как к собакам, даже хуже. Я просто случайно попал к террористам", - рассказал Мухаммад.

Среди пленных оказалась девушка Риан Джаджан, которая попала в плен во время боевого задания и пробыла там два года.

"Я потеряла в тюрьме здоровье. За эти два года я умирала и оживала много раз! Меня очень сильно били в первое время… У меня есть сын. Я очень люблю сирийскую армию, и если мне позволят вернуться на службу, я буду рада. Если нет, я буду воспитывать сына. Это сейчас очень важно", - поделилась девушка.

В феврале 20 сирийских граждан, находившихся в заложниках у боевиков, обменяли на такое же количество членов незаконных вооруженных формирований, взятых в плен правительственными силами.