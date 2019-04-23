Около 40 человек задержаны после серии терактов на Шри-Ланке

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо.

СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Власти Шри-Ланки задержали 40 человек в связи с серией взрывов, произошедших на острове в воскресенье, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал News 1st.

© AP Photo. Eranga Jayawardena Трагедия на Шри-Ланке: последствия серии взрывов 12

Число погибших в результате взрывов, по последним данным, составляет 310 человек, еще 480 человек пострадали.

Отмечается, что все подозреваемые на данный момент находятся под стражей департамента уголовного розыска.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо.

По данным местных СМИ, теракты совершили террористы-смертники. В понедельник в столице прогремел новый взрыв около церкви, в которой был взрыв в воскресенье.