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Власти Шри-Ланки назвали теракты местью за Новую Зеландию

© AFP 2019 / Lakruwan Wanniarachchi
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В середине марта в двух мечетях Крайстчерча в Новой Зеландии произошла стрельба, в результате которой погибли 50 человек, еще 50 пострадали.

СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Власти Шри-Ланки считают, что атаки в стране были совершены местными экстремистами в ответ на недавний теракт в Новой Зеландии, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал News 1st.

"Предварительное расследование показывает, что атаки в стране были совершены местными экстремистами в ответ на теракт в новозеландском Крайстчерче", - приводит телеканал заявление министра обороны и средств массовой информации Рувана Вийевардене, сделанное им в ходе выступления в парламенте.

Вийевардене назвал ответственной за взрыв организацию National Thowfeek Jamaath и предложил запретить ее в стране как террористическую.

Астанда Ахба
© Foto / Facebook/Астанда Ахба
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В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По данным местных СМИ, теракты совершили террористы-смертники. В понедельник в столице прогремел новый взрыв около церкви, в которой был взрыв в воскресенье. По последним данным, в результате взрывов погиб 321 человек, более 520 пострадали.

Ранее сообщалось, что в связи со взрывами задержаны 40 человек.

В середине марта в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой, по данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Одному человеку, 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту, предъявлены обвинения в убийстве.

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