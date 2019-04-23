Ответственность за теракты на Шри-Ланке взяло на себя ИГ*

Ранее власти Шри-Ланки заявляли, что атаки в стране были совершены местными экстремистами в ответ на недавний теракт в Новой Зеландии.

СУХУМ, 23 апр - Sputnik. "Исламское государство"* взяло на себя ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

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При этом группировка не предоставила доказательств своей причастности к атакам на острове.

Ранее власти Шри-Ланки заявили, что атаки в стране были совершены местными экстремистами в ответ на недавний теракт в Новой Зеландии.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По данным местных СМИ, теракты совершили террористы-смертники. В понедельник в столице прогремел новый взрыв около церкви, в которой был взрыв в воскресенье. По последним данным, в результате взрывов погиб 321 человек, более 520 пострадали.

Ранее сообщалось, что в связи со взрывами задержаны 40 человек.

*Террористическая организация, запрещенная в России.