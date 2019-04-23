Все дороги ведут в Севастополь: экспедиция в Крым, день первый

О том, как абхазские журналисты пресс-тура "Крым+Абхазия = Пусть всегда будет Солнце" отправились в трехдневную экспедицию в Крым, почему все дороги ведут в Севастополь, как в городе моряков журналисты не встретили самих моряков и что можно увидеть на юго-западе Крымского полуострова, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Экспедиция в Крым для абхазских журналистов началась с площади Свободы в Сухуме. В 18:00 семь представителей республиканских СМИ собрались в пункте назначения и вместе с сопровождающим Джумбером Гуния из "Апсуа Тур" отправились в трехдневное путешествие на полуостров.

"Войдем в историю как первопроходцы, – улыбался Джумбер. – По дороге в Крым будет несколько остановок. Хотелось бы, чтобы вы сами выбирали, где вам хочется остановиться. Я разрабатываю маршрут для будущих экскурсий. Мне важно знать, какие остановки будут удобными для туриста".

Расстояние между Крымом и Абхазией 781 километр, или 13 часов пути. Поэтому туристу в автобус следует захватить как минимум подушку для шеи.

Где мост?

В 5:26 просыпаемся от возгласа неутомимого Джумбера: "Крымский мост!"

© Sputnik / Константин Чалабов Пусть всегда будет солнце: как дети из Абхазии в Крым съездили

- Это Крымский мост? А где арочные конструкции? – недоумевает абхазский телевизионщик Наур Гунба.

- Все впереди! – успокаивает сопровождающий.

Мост из Краснодарского края в Крым – самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Поэтому до середины Керченского пролива кажется, что ты даже не съезжал с автотрассы. Журналисты сразу стали молить об остановке "по требованию" у судоходной арки, но видовых площадок на мосту не предусмотрено, останавливаться запрещено. А жаль.

От Керчи до Севастополя еще пять часов езды.

Один из организаторов пресс-тура, директор "РусКрымТура", Анатолий Тарасенко решил встретить журналистов под Керчью, в лучших абхазских традициях - у себя дома с хлебом и солью. Съехав с федеральной трассы, мы прибыли в поселок Ленино, в дом Анатолия.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Мост из Краснодарского края в Крым – самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров

В шесть утра хозяин встретил всех с улыбкой и пригласил к завтраку в уютной домашней обстановке. Для Анатолия гости из Абхазии – особенные.

"Мы знаем, как в Абхазии встречают гостей. Для нас важно было пригласить вас не в ресторан, а именно в дом моих родителей", – признается он.

Несмотря на тяжелую дорогу и практически бессонную ночь в микроавтобусе, первая дружелюбная встреча в Крыму уже настраивает на позитив.

В город моряков

Путь в Севастополь лежит через Симферополь, столицу Крыма. Экономический и культурный центр полуострова оставили "на закуску". Если немного изменить слова в знаменитой фразе, то она вполне применима к центру Черноморского флота России: все пути ведут в Севастополь. Сюда можно попасть как через Симферополь, так и через Ялту.

В Симферополе подсаживается экскурсовод Дина, которая будет сопровождать нас все эти три дня "крымских каникул".

Она проводит небольшой "ликбез" по истории и географии полуострова. Крым – кусочек земли посреди двух морей – Черного и Азовского. В сравнении с Абхазией этот "кусочек" не такой уж и маленький. Общая площадь – 27 тысяч квадратных километров, в то время как Абхазия занимает чуть больше восьми с половиной тысяч квадратных километров.

Вдоль дороги проезжаем мимо виноградников и пышных бело-розовых персиковых садов. Виноградниками засажен практически весь полуостров. Их общая площадь впечатляет – более 18 тысяч гектаров.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Отсутствие людей на набережной экскурсовод объясняет плохой погодой.

Через два часа попадаем на севастопольскую набережную. Первые ассоциации, связанные с этим городом, – бухты, корабли и матросы. Но вопреки ожиданиям, гавань, заполненную судами, и матросов, шагающих вдоль берега, не встречаем.

Отсутствие людей на набережной экскурсовод объясняет плохой погодой. Сразу же вспоминается Сухум, где из-за дождя жители могут затвориться дома и не пойти на запланированный спектакль или концерт.

С набережной попадаем на площадь Нахимова и оказываемся в эпицентре настоящих гуляний – официальное открытие турсезона. Местные компании и творческие деятели демонстрируют свои достижения. Люди в Севастополе, как и в Абхазии, доброжелательные, туристов встречают улыбкой.

© Sputnik / Сария Кварацхелия На набережной проходит официальное открытие турсезона

Памятник адмиралу Нахимову взяли в полукруг работы профессиональных художников Крыма. Представитель онлайн-галереи Lukas Gallery Артем Шубин рассказывает, что на открытии турсезона они знакомят гостей с молодыми художниками полуострова. Сам Артем тоже пишет картины. В его личной коллекции есть пейзажи и абхазских гор.

"Я был в Абхазии около двух-трех лет назад. Мне там очень нравятся горы. Ходил в поход, был в окрестностях Малой и Большой Рицы. Там я и написал абхазские пейзажи", – рассказал он.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Выставка работ профессиональных художников Крыма

Молодой художник считает, что Абхазия и Крым имеют много общего. Его, как путешественника, Абхазия впечатляет.

"Потому что, когда ты живешь в одном месте, не так сильно воспринимаешь его пейзажи, природу. Другое дело, когда ты видишь новые места, – объясняет Артем Шубин. – Абхазия впечатлила, потому что там другие горы, другие высоты и, конечно, люди. Там люди более доброжелательные. А общее – это Черное море, курорт".

Современность вместо истории

Организаторы пресс-тура отошли от классических маршрутов. И вместо исторического Севастополя решили показать пещеры и популярную площадку для байк-шоу.

На площади Нахимова воссоединяемся с другой группой и отправляемся путешествовать по окрестностям города.

Первая остановка у горы Гасфорта, 17 километр трассы Севастополь - Ялта. Именно здесь ежегодно проходит главный мотопраздник России.

Международное байк-шоу было создано известным в России мотоклубом "Ночные Волки" в 1995 году. С 2009 года байк-шоу базируется в Севастополе – на берегу живописного озера у горы Гасфорта.

Каждый год главный режиссер шоу Александр Залдастанов, которого все знают как Хирурга, увеличивает масштаб и зрелищность представления. Бывало, что шоу посещало до 180 тысяч зрителей. Приезжал и президент России Владимир Путин.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Декорации для международного байк-шоу

"Когда Путин захотел сюда приехать, построили VIP-трибуну, – рассказывает представитель байк-шоу Сергей Воробьев. – Вообще, на байк-шоу приезжают все. Во время фестивалей "Аэрофлот" в два раза поднимает цену на билеты. Кого только здесь нет, весь мир! У нас проходят масштабные зрелища. Участвует даже Черноморский флот. Много техники, пиротехники, дыма".

Сейчас на горе Гасфорта готовятся к очередному фестивалю "Русская мечта", который должен состояться 17 августа. Уже сейчас можно увидеть огромные металлические конструкций в виде сердца, молота, российского герба, есть даже маленькая копия волгоградского Мамаева кургана. По словам Сергея Воробьева, в планах сконструировать и Вавилонскую башню, которая должна быть готова уже к 10 августа.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Металлическая конструкция в виде герба СССР

Гора Гасфорта пользуется популярностью не только среди байкеров, но и молодых пар. Сюда специально на бракосочетание приезжают любители нестандартных свадеб.

"Для этого мы из металла соорудили сердце. Приезжают молодые пары постоянно. У нас планируется даже специальная акция: если молодожены оставляют здесь "замок любви", если их брак не распадается в течение пяти лет, то мы за наш счет отмечаем им деревянную свадьбу. Это будет знаковым местом", – добавил Сергей Воробьев.

Скельская пещера

Следующая остановка – Скельская пещера. Она находится у подножия горы Кара-Даг и считается самой невероятной пещерой в Крыму – идет не вниз под землю, а к вершине.

Сегодня она полностью оборудована для прогулок, есть турникеты и освещение. Маршрут по ней в среднем занимает около часа. Общая площадь 687 метров. Температура в верхнем зале Скельской пещеры держится на уровне от +12°С до +14°С, в нижних залах +8°С.

Маршрут будущего: завершилось исследование абхазской пещеры Сарма>>

В Скельской пещере все же важно смотреть под ноги и периодически перед собой. Главное - не поскользнуться и не удариться головой о низкую арку.

Первый зал, по словам сопровождавшего гида, в сравнении с остальными ничем не примечательный. Самое интересное – подземные воды под ногами. На глубине в 45-50 метров находятся два подземных озера глубиной 70-100 метров, и их уровень периодически поднимается.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Общая площадь пещеры 687 метров

В каждом зале нас ожидают различные нерукотворные фигуры. Скельская пещера изобилует натечными формами. Здесь можно разглядеть камин, орган, рыцаря с копьем, голову дракона и даже феникса. Есть и зал с "приведениями". На его сводах можно разглядеть Каспера, домового, гномов. Людям с хорошим воображением, поговаривают, могут привидится даже Сталин и Екатерина II.

Финишируем на "Тороповой даче", где организаторы пресс-тура угостили путников, то есть нас, местной дичью: мясом кабана и супом из оленины. Но гуманные абхазские журналисты предпочли отклонить диковинный суп.

Насыщенный, но в то же время сложный первый день в Крыму завершается в севастопольском пятизвездочном отеле Aquamarine Resort & SPA. А впереди - второй день и Ялта. Продолжение следует.