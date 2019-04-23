ЦИК Украины объявил о победе Зеленского

СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский победил во второму туре выборов с 73,22% голосов, соответствующие данные обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии после обработки 100% электронных протоколов, сообщает РИА Новости.

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Также, по данным ЦИК, 2,31% избирательных бюллетеней признано недействительными

Результаты Зеленского можно назвать прецедентом: еще ни разу в истории Украины ни один президент не получал такой кредит доверия со стороны своих граждан.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов. Порошенко уже признал поражение.