Названа самая красивая женщина года по версии журнала People

В прошлом году самой красивой женщиной по версии People стала американская певица Pink.

СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Голливудская актриса, продюсер и общественный деятель Дженнифер Гарнер признана самой красивой женщиной года по версии журнала People.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от People Magazine (@people) 23 Апр 2019 в 6:43 PDT

"Чем меньше я смотрюсь в зеркало и чем больше думаю о том, что могу дать миру, тем счастливее я себя чувствую", — призналась Гарнер в интервью, добавив, что не сразу осознала свою победу. Ее фотографию поместили на обложку спецвыпуска.

Популярность Гарнер принесла роль агента ЦРУ Сидни Бристоу в сериале "Шпионка". Она также известна по ролям в фильмах "Королевство", "Джуно, "Странная жизнь Тимоти Грина", "Далласский клуб покупателей" и "С любовью, Саймон".

Дженнифер Гарнер воспитывает двух дочерей и сына от актера Бена Аффлека.

В прошлом году самой красивой женщиной по версии People стала американская певица Pink.