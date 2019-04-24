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Названа самая красивая женщина года по версии журнала People

© AFP 2019 / Michael Tran
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В прошлом году самой красивой женщиной по версии People стала американская певица Pink.

СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Голливудская актриса, продюсер и общественный деятель Дженнифер Гарнер признана самой красивой женщиной года по версии журнала People.

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Публикация от People Magazine (@people)

"Чем меньше я смотрюсь в зеркало и чем больше думаю о том, что могу дать миру, тем счастливее я себя чувствую", — призналась Гарнер в интервью, добавив, что не сразу осознала свою победу. Ее фотографию поместили на обложку спецвыпуска.

Популярность Гарнер принесла роль агента ЦРУ Сидни Бристоу в сериале "Шпионка". Она также известна по ролям в фильмах "Королевство", "Джуно, "Странная жизнь Тимоти Грина", "Далласский клуб покупателей" и "С любовью, Саймон".

Дженнифер Гарнер воспитывает двух дочерей и сына от актера Бена Аффлека.

В прошлом году самой красивой женщиной по версии People стала американская певица Pink.



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