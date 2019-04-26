Сирия одна, Сирия едина: подведены итоги "Астаны-12"

Двенадцатый раунд переговоров по Сирии в астанинском формате завершился в Нур-Султане. Следующая международная встреча по Сирии в Астанинском формате в пройдет в Нур-Султане в июле 2019 года.

СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Страны-гаранты Астанинского процесса будут и далее выступать против любых попыток разделить Сирию на части, заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев на пресс-конференции по итогам 12-го раунда переговоров в астанинском формате, сообщает Sputnik Казахстан.

"Главное, что состоялся не просто заинтересованный обмен мнениями, а выработаны дальнейшие шаги на различных треках сирийского урегулирования. Переговоры на всех уровнях были обстоятельными", - сказал Лаврентьев.

По твердому убеждению стран-гарантов Астанинского процесса, любое заигрывание с террористами, попытки использования их в собственных целях не просто опасны, но и преступны, продолжил он.

"Астанинский формат, перефразируя известную фразу советских времен, жил, жив и будет жить. У него есть солидный потенциал, который международному сообществу необходимо использовать, и мы к этому готовы", - сказал Лаврентьев.

Страны-гаранты Астанинского процесса в итоговом документе "Астаны-12" осудили решение администрации США о признании суверенитета Израиля над оккупированными сирийскими Голанскими высотами и заявили, что это является грубым нарушением международного права.

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Лаврентьев также отметил, что то, что происходит на восточном берегу реки Евфрат, вызывает у участников Астанинского процесса достаточно много вопросов.

"Здесь обращает на себя внимание непоследовательность американской администрации, которая заявила о выводе войск, а потом пересмотрела свое решение в пользу их оставления, причем достаточно большого контингента на территории Заевфратья. Мы еще раз подчеркиваем, что Сирия она одна, она едина. Мы будем и далее выступать против любых попыток разделить Сирию на части", - сказал он.

Лаврентьев отметил, что продолжится работа по налаживанию конструктивного диалога между не только курдами, но и арабскими племенами, которые населяют этот регион к востоку от Евфрата и сирийским центральным правительством.

Уже в ближайшее время, возможно, будут досогласованы оставшиеся проблемные моменты в вопросе запуска конституционного комитета Сирии, добавил Лаврентьев.

"И пакетное решение вопроса, а именно персональный состав конституционного комитета, а также процедурные вопросы мы рассчитываем завершить уже в ближайшее время", - заверил он.

Двенадцатый раунд переговоров по Сирии в астанинском формате завершился в Нур-Султане. Страны-гаранты Астанинского процесса - Россия, Турция и Иран – приняли совместное заявление.

Следующая международная встреча по Сирии в Астанинском формате в пройдет в Нур-Султане в июле 2019 года.