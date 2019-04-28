Двое главных подозреваемых по делу о взрывах задержаны на Шри-Ланке

По версии следствия, в совершении пасхальных атак на Шри-Ланке участвовали девять террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены.

СУХУМ, 28 апр - Sputnik. Два главных подозреваемых, разыскиваемых в связи с пасхальными взрывами на Шри-Ланке, задержаны, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Ada Derana.

© AFP 2019 / Ishara S. Kodikara Двое боевиков ликвидированы в ходе перестрелки на Шри-Ланке

По данным портала, подозреваемых идентифицировали как Мохамеда Саадика Абдул Хака и Мухамеда Саахида Абдул Хака.

В пятницу в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай прогремели три новых взрыва. После этого полиция ввела комендантский час на востоке острова. Власти острова задержали 20 подозреваемых. Сообщалось, кроме того, что сотрудники полиции и военнослужащие национальной армии Шри-Ланки попали под обстрел в ходе совместного рейда по выявлению подпольных мастерских по изготовлению поясов смертников.

В пасхальное воскресенье по стране прокатилась серия из восьми взрывов, которые, по данным минздрава, унесли жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ). Как заявил в пятницу президент страны Майтрипала Сирисена, по информации властей, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов этой организации. По версии следствия, в совершении этих атак участвовали девять террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены.