Эксперты предупредили о возможном повторении "Чернобыля" на Украине

Любая технологическая авария на АЭС, в частности на Запорожской, будет иметь серьезные последствия для всей Украины.

СУХУМ, 28 апр - Sputnik. Власти Украины не пытаются восстанавливать энергетическую инфраструктуру страны, в которую входят и атомные электростанции, в связи с этим, по мнению экспертов, можно ожидать повторение новой крупной аварии на территории Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на RT.

"Инфраструктуру нужно поддерживать финансово, но приходится констатировать тот факт, что деньги, которые выделяли Украине ЕС и МВФ, в том числе и на эти нужды, растворились в воздухе. Новому правительству придётся выяснять, куда и на что они были потрачены", — отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

из личного архива Беслана Хашиг Семьдесят три дня в Чернобыле

Он добавил, что любая технологическая авария на АЭС, в частности на Запорожской, будет иметь серьезные последствия для всей Украины. Однако эксперт не стал уточнять, какую опасность украинские АЭС могут нести для России.

Телеканал также напомнил высказывание экс-директора ЧАЭС Михаила Уманца по использованию американского топлива на атомных станциях на Украине.

"Американское топливо ставится на наши энергоблоки без согласования с их главным конструктором. Насколько это безопасно, мне судить трудно, эта информация есть только у главного конструктора. Но мы в любом случае не имеем права играть с безопасностью АЭС, нам хватит одного Чернобыля", — сказал Уманец.

Ранее депутат Верховной рады Сергей Шахов заявил, что на Украине продолжают работать целый ряд предприятий, которые создают реальную угрозу экологической катастрофы, сопоставимой с чернобыльской.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, когда взорвался четвертый энергоблок. Площадь радиационного загрязнения на Украине составила 50 тысяч квадратных километров в 12 областях, в Белоруссии — около 46,5 тысячи квадратных километров (23 процента от общей площади страны), а в России пострадали 19 регионов — почти 60 тысяч квадратных километров территории с населением 2,6 миллиона человек.