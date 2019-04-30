Император Японии завершил ритуалы перед отречением от престола

СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Император Японии Акихито завершил во вторник ритуалы, связанные с намеченным на вечер отречением от престола, сообщает РИА Новости со ссылкой на японский телеканала "Асахи".

Облаченный в коричневое национальное одеяние, которое может носить только монарх, и в черный шелковый головной убор, Акихито медленно вошел в расположенное на территории императорского двора святилище в честь богини Аматэрасу, которая считается прародительницей императорской династии в Японии. Там император зачитал на древнем японском языке "извещение" об уходе на покой.

Вечером состоится официальная церемония отречения Акихито от престола, а 1 мая начнется новая эпоха правления Нарухито, которая получила название Рэйва.

Серия ритуалов, связанных с отречением от престола Акихито, началась 12 марта. За это время император рассказал божествам японского пантеона и душам его предков о сложении с себя полномочий монарха и передаче их по наследству принцу Нарухито.

Президент США Дональд Трамп выразил признательность покидающему трон японскому императору Акихито и его супруге императрице Митико, сообщил Белый дом.

"От лица американского народа первая леди и я выражаем глубокую признательность Его Величеству императору Акихито и Ее Величеству императрице Митико. Так как эра Хэйсэй подходит к концу, и новое поколение готовится унаследовать трон, я хочу признать огромную важность, которую США придают близким отношениям с Японией", - сказано в заявлении.

Трамп написал, что император Акихито пять раз принимал американских президентов в Японии и находился на троне с момента завершения холодной войны до сегодняшнего дня. По его словам, двусторонние отношения США и Японии были особенно необходимы, чтобы справляться с глобальными трудностями тех времен.

© AP Photo. Koji Sasahara Японская принцесса отказалась от титула ради свадьбы с менеджером

"Мелания и я имели честь стать гостями Его Величества в 2017 году, и мы надеемся продолжить традицию партнерства и сотрудничества с Японией, нашим замечательным союзником, в новой эре", - отметил президент США.

В августе 2016 года император Акихито в обращении к народу заявил, что в связи с преклонным возрастом ему становится все труднее выполнять свои обязанности, он хотел бы передать трон наследнику и удалиться от дел. Но закон об императорском доме и конституция страны предусматривают престолонаследие только после смерти действующего императора. После этого более 10 месяцев лучшие эксперты в области права, истории, культуры, протокола императорского дома решали, насколько возможно такое отступление от правил. В результате в июне 2017 года парламент принял "особый закон", который допускает прижизненную передачу Хризантемового трона.

Специально созванная впервые за 25 лет комиссия по делам императорской семьи 1 декабря 2017 года утвердила день отречения императора Акихито – 30 апреля 2019 года - и день восхождения на престол наследного принца Нарухито – 1 мая.