Кабриолет для генерала: чем уникален парадный Aurus

Шестьсот лошадиных сил под капотом, особая настройка подвески и элегантная монументальность — в этом году парад Победы украсят совершенно новые российские кабриолеты Aurus.

СУХУМ, 30 апр — Sputnik. Автомобили Aurus, созданные в кратчайшие сроки, проходят завершающий этап испытаний в Научно-исследовательском автомобильном институте (НАМИ). О том, как Aurus готовили к брусчатке Красной площади, — в материале Николая Протопопова для РИА Новости.

Звезда парада

Кабриолет — пятая по счету модель в семействе российских автомобилей представительского класса Aurus. В прошлом году НАМИ продемонстрировал широкой общественности три модели — седан, лимузин и минивэн, а также анонсировал появление внедорожника.

© Sputnik / Владимир Песня Президентский уровень: опубликовано видео из салона лимузина Aurus

Все эти автомобили изначально разрабатывались для поездок первых лиц государства и сопровождения официальных делегаций. Президент России Владимир Путин активно эксплуатирует лимузин и уже несколько раз появлялся в нем на публике.

Идея создания на базе Aurus специализированного парадного автомобиля возникла у разработчиков относительно недавно — кабриолет разрабатывали всего около двух лет. "Уложиться в столь сжатые сроки удалось благодаря тому, что все пять моделей построены на единой модульной платформе", — рассказал министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Силовой агрегат, трансмиссия, ходовая часть, система управления у них конструктивно не отличаются. Разница лишь в величине дорожного просвета и длине базы. Кабриолет максимально унифицирован с седаном. У открытого Aurus дополнительно усилены пороги и центральный пол для повышения жесткости кузова.

© Sputnik / Владимир Астапкович Кабриолет Aurus

Главное требование военных к любому парадному автомобилю — максимальная плавность хода. Это связано с тем, что министр обороны и командующий парадом едут в нем исключительно стоя, держась рукой за специальный поручень. Во время движения не должно происходить рывков или резких покачиваний кузова автомобиля.

Специалисты НАМИ справились с этой задачей с помощью особой системы настроек подвески и трансмиссии. По словам руководителя проекта "Парадный автомобиль Aurus" Александра Лебедева, платформа буквально увешана электронными системами управления, а все ее узлы и агрегаты завязаны в единую информационную сеть.

© Sputnik / Владимир Песня Арабский фонд получит более трети акций Aurus

"Это позволяет регулировать настройки и свойства автомобиля, не изменяя конструкцию основных узлов, — поясняет Лебедев. — Мы разработали специальную систему парадного движения, которая позволяет ему ехать на небольшой скорости, при этом обеспечивая максимальную плавность хода. При езде по брусчатке Красной площади плавность очень актуальна. Акустическая система громкоговорителей установлена такая же, как и на предыдущих парадных автомобилях ЗИЛ". Жесткость амортизаторов, алгоритм работы коробки переключения передач и двигателя регулируются нажатием всего лишь одной кнопки, расположенной возле селектора АКПП.

В "парадном" режиме Aurus может развить скорость не более 20 километров в час, подвеска становится очень мягкой и в то же время упругой, моменты переключения передач абсолютно незаметны для водителя и пассажира. После отключения спецрежима Aurus превращается в обычный автомобиль, который может свободно двигаться по дорогам общего пользования.

© Sputnik / Владимир Астапкович Кабриолет Aurus

Свой среди своих

Под массивным капотом брутального кабриолета спрятана V-образная "восьмерка" с двумя турбинами общим объемом 4,4 литра и мощностью 598 лошадиных сил. Этого хватает, чтобы разогнать 3,5-тонную машину до "сотни" всего за шесть секунд. В НАМИ отметили, что в будущем линейка двигателей для Aurus расширится: на разных этапах проектирования будет использоваться 12-цилиндровый V12 и рядная "четверка". Причем эти моторы уже будут исключительно российской разработкой. Трансмиссия кабриолета представляет собой девятиступенчатый "автомат" — такой же, как и на других моделях семейства.

Что касается внешней схожести линейки Aurus с автомобилями английской марки Rolls-Royce, то, по словам Лебедева, при создании отечественного лимузина дизайнеры ориентировались не на зарубежные модели, а на советский ЗиС-115.

© Sputnik / Владимир Астапкович Кабриолет Aurus

"Облик автомобиля нужно было качественно переосмыслить и привести к современному сознанию, — подчеркнул руководитель проекта. — Мы проводили несколько мероприятий, в рамках которых сравнивали прямые аналоги Aurus — выставляли в одном шоуруме Bentley, Rolls-Royce и Aurus. Однозначно это разные автомобили, хотя все они — представители одного сегмента".

© Sputnik / Михаил Воскресенский Президентский Aurus Limousine сравнили с танком

Первые репетиции парада Победы показали, что Aurus-кабриолет отлично вписался в общую картину воинского ритуала. "Эти машины привлекают особое внимание на параде, - отметил исполнительный директор ФГУП "НАМИ" Сергей Маев. - Парадные автомобили, которые появились на парадах в 1953-м, являются их визитной карточкой. Прошло уже несколько тренировок с участием кабриолета Aurus. Новая техника всегда вызывает некоторую тревогу, волнение о том, как она будет выглядеть. Но к нашему удовлетворению Aurus очень хорошо показал себя. Он олицетворяет одновременно мощь и элегантность – как раз то, что надо для парадной машины. В целом, разработка и производство автомобиля такого класса определяет общую техническую культуру государства. Aurus подтверждает, что Россия может производить не только мощную военную технику, но и современные качественные автомобили".

Серийное производство автомобилей Aurus стартует в конце 2019-го. Мощности НАМИ позволяют изготавливать 150 автомобилей в год. Одновременно ведется работа с партнерами из Татарстана, где планируется открыть сборочное производство на мощностях СП Ford Sollers в ОЭЗ "Алабуга".

© Sputnik / Илья Питалев Репетиция Парада Победы в Алабино

Международные перспективы

Минпромторг всерьез заинтересован в поставках лимузинов Aurus зарубежным заказчикам. Так, фонд Tawazun из Объединенных Арабских Эмиратов вложит в производство российских автомобилей 110 миллионов евро. Tawazun станет ведущим дистрибьютором марки на Ближнем Востоке и в Африке.

© Sputnik / Владимир Астапкович Кабриолеты Aurus

По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, Aurus составит конкуренцию всем мировыми марками в своем сегменте. В 2020-м Минпромторг России сделает несколько подготовительных шагов для продвижения российского бренда на международные рынки. "Первые поставки должны последовать в 2021-м, — уточнил министр. — В этом году Aurus ведет переговоры с зарубежными партнерами, которые заинтересованы в сотрудничестве в качестве локальных дистрибьюторов. Для адаптации автомобиля Aurus под разные рынки было разработано множество различных стилевых решений, в том числе по дизайну экстерьера и интерьера. Самые взыскательные клиенты смогут заказать автомобиль, который будет отражать индивидуальность своего владельца. Разумеется, это можно будет сделать и для европейского, и для азиатского рынков".

© Foto / пресс-служба Минпромторга РФ Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров за рулем внедорожника "Аурус Комендант"

По оценкам российских маркетологов, наиболее востребованной моделью на внутреннем рынке станет внедорожник Aurus Komendant, получивший название в честь Комендантской башни Московского Кремля.

На днях Денис Мантуров лично ознакомился с внедорожником и поделился с РИА Новости первыми впечатлениями об автомобиле.

"Над его созданием работали лучшие российские дизайнеры и инженеры, что обеспечит будущим пассажирам кроссовера Aurus Komendant максимально возможный уровень комфорта и безопасности при любых условиях эксплуатации, — сказал министр. — Было проведено серьезное исследование целевой аудитории и изучены потребительские свойства автомобилей-аналогов. Разрабатывая автомобили данной линейки, специалисты ориентировались на лучший опыт мировой автоиндустрии в люксовом сегменте. Вместе с тем отмечу, что внешний вид нашего Aurus Komendant уже защищен патентом на промышленный образец".

Так или иначе, реальную востребованность новых российских автомобилей на международных рынках покажет время. Пока же инженеры работают над новыми моделями линейки и готовятся к началу серийного производства. Одно очевидно уже сейчас — у Aurus большое представительское будущее.