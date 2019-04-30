Путин выразил признательность покидающему престол императору Акихито

СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Президент России Владимир Путин выразил признательность отрекающемуся от престола императору Японии Акихито за внимание к отношениям с Россией, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Ваше Величество, хотел бы выразить искреннюю признательность за Ваше внимание к российско-японским отношениям, которые получили заметное развитие в годы Вашего пребывания на императорском престоле", - сказано в телеграмме.

Президент также отметил, что "взаимовыгодные связи между нашими государствами будут и впредь укрепляться на всех направлениях". Путин пожелал Акихито и его близким доброго здоровья, бодрости духа, благополучия и долголетия.

© AP Photo / Imperial Household Agency of Japan Император Японии завершил ритуалы перед отречением от престола

Император Японии Акихито ранее обратился к нации со словами прощания и благодарности.

"Сегодня я заканчиваю свое служение в качестве императора. Я благодарен народу за слова, которые от его имени сказал премьер-министр Синдзо Абэ. Я счастлив, что 30 лет с момента своего восшествия на престол я пользовался доверием и уважением народа. Я молюсь о том, чтобы новая эпоха правления Рэйва, которая начнется с завтрашнего дня, была мирной и плодоносной. Я молюсь о счастье нашей страны и людей во всем мире", - сказал император.

В ходе церемонии в зал внесены императорские регалии: меч, согласно древним летописям, принадлежавший первому императору Дзимму, и яшма, а также Императорская печать и Государственная печать Японии. Помимо императора Акихито и его супруги, в зале находятся наследник престола Нарухито с женой, члены императорской семьи, а также премьер-министр, представители трех ветвей власти - всего около 300 человек.

Ранее премьер-министр Синдзо Абэ зачитал текст, по которому, согласно принятому Особому закону, объявил об отречении императора, а также передал уходящему монарху благодарность от имени японского народа.

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В августе 2016 года император Акихито в обращении к народу заявил, что в связи с преклонным возрастом ему становится все труднее выполнять свои обязанности, он хотел бы передать трон наследнику и удалиться от дел. Но закон об императорском доме и конституция страны предусматривают престолонаследие только после смерти действующего императора. После этого более 10 месяцев лучшие эксперты в области права, истории, культуры, протокола императорского дома решали, насколько возможно такое отступление от правил. В результате в июне 2017 года парламент принял "особый закон", который допускает прижизненную передачу Хризантемового трона.

Специально созванная впервые за 25 лет комиссия по делам императорской семьи 1 декабря 2017 года утвердила день отречения императора Акихито – 30 апреля 2019 года - и день восхождения на престол наследного принца Нарухито – 1 мая.