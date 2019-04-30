Острый дефицит: нефть дойдет до 100 долларов за баррель

В текущем году цены на нефть превысят 100 долларов за баррель — предсказывают в Bank of America Merrill Lynch.

СУХУМ, 30 апр — Sputnik. Причина роста уцен на нефть — увеличение спроса на сырье из-за новых правил для морских судов. Об этом же предупреждают и в британском Barclays, ссылаясь на санкционную политику США. Вопреки заявлениям Трампа о необходимости снижения котировок нефти, Вашингтон делает все, чтобы этого не случилось, пишет Наталья Дембинская в колонке для РИА Новости.

Твиттер как последняя надежда

Brent упала ниже 71 доллара за баррель — так рынок отреагировал на твит Трампа, заявившего, что он якобы обсуждал с представителями Саудовской Аравии и других нефтедобывающих стран увеличение добычи. "Все согласились", — утверждает американский президент.

В этом, правда, усомнился Владимир Путин. Маловероятно, что Саудовская Аравия вышла из сделки в одностороннем порядке, поскольку Эр-Рияд был инициатором этих договоренностей и привлечения к ним России, отметил президент.

"Мы ведь по нефти почему согласились работать вместе с саудитами и другими нашими друзьями из ОПЕК? Потому что тогда нужно рынок было сдержать, нужно было проводить какую-то согласованную ценовую политику", — напомнил Путин.

Американский лидер уже не раз пытался манипулировать рынком посредством твитов. Так, в апреле прошлого года он сообщил, что США не потерпят искусственно завышенных цен на нефть, навязанных нефтедобывающим картелем. Твит он опубликовал как раз после встречи представителей ОПЕК в Джидде (Саудовская Аравия), где обсуждали способы сокращения добычи нефти и поддержки цен. Впрочем, на ОПЕК это особого впечатления не произвело.

"Весь прошлый год Трамп атаковал ОПЕК твитами по поводу нефти, и цены действительно снизились — правда, совсем по другим причинам. А в итоге возвратились к уровням, обоснованным рынком", — констатирует Bloomberg.

ОПЕК вне контроля

Аналитики указывают: в нынешней ситуации попытки американского президента повлиять на нефтяные цены ни к чему не приведут. Во-первых, Вашингтон постепенно теряет рычаги влияния на Саудовскую Аравию. Отныне в связке с Россией ключевые участники соглашения ОПЕК+ сами определяют ценовую политику.

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"Десятилетиями США воспринимали Саудовскую Аравию как одного из самых близких геополитических союзников, важную стабилизирующую силу на Ближнем Востоке. Продавали Эр-Рияду оружие. В ответ Вашингтон ждал стабильных поставок нефти на мировые рынки, чтобы избежать ценовых скачков и ущерба для экономики, — отмечает The Wall Street Journal. — Теперь же становится ясно: с новым союзником, Россией, Саудовская Аравия больше не принадлежит Вашингтону".

Более того, своими действиями Трамп неизбежно толкает рынок к высоким ценам. Санкции против Ирана и Венесуэлы уже создали дефицит тяжелой нефти, основной объем поставок которой обеспечивали эти два государства.

"В дорогой нефти Соединенным Штатам следует винить cамих себя: ужесточение антииранских санкций в условиях, когда на рынке и так не хватает тяжелых сортов, а Саудовская Аравия не спешит компенсировать выпадающие баррели, создает благоприятные условия для дальнейшего роста котировок", — подчеркивают аналитики одного из крупнейших банков в мире — британского Barclays.

Структурные изменения

Впрочем, предупреждают эксперты, в ближайшее время нефтяной рынок ждут масштабные структурные изменения. Причина — новые правила Международной морской организации (IMO), вступающие в силу в 2020 году и ограничивающие выбросы серы для морских судов. С 1 января следующего года заправлять их разрешается только бункерным топливом с содержанием серы не более 0,5% — вместо сегодняшних 3,5%.

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Эксперты предполагают, что это революционное для судоходства решение определит на ближайший год динамику нефтяных цен, поскольку создаст разрыв в поставках многих нефтепродуктов, включая дизельное топливо. Как прогнозирует Bank of America Merrill Lynch, рынок ожидает взрывной рост спроса на низкосернистое топливо. В результате цены на Brent к концу года превысят 100 долларов за баррель.

Для Трампа это далеко не самая хорошая новость. Экономические советники президента США уже заявили, что вводимые IMO ограничения "вероятно, приведут к повышению цен, хотя оценки подорожания горючего, включая дизельное, бензин и авиатопливо, существенно различаются", — отмечает Forbes.

"Это проблема, с которой необходимо разобраться в ходе кампании по переизбранию в 2020 году", — подчеркнул Совет экономических консультантов Трампа. "Последнее, чего бы хотел Трамп, это роста цен на дизельное топливо и нефть, когда люди пойдут к кабинкам для голосования", — цитирует Reuters аналитика Tyche Capital Advisors Тарика Захира.

Управление энергетической информации США (EIA) оценивает влияние новых стандартов на розничные цены нефтепродуктов как весьма скромное: рост с 3,01 доллара за галлон до 3,15 доллара к 2020-му. Однако Международное энергетическое агентство прогнозирует подорожание дизтоплива в следующем году на 20-30 процентов.