Адвокат Вышинского рассчитывает, что новые власти Украины будут соблюдать нормы демократии

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский находится под стражей с 15 мая прошлого года, его обвиняют в поддержке республик Донбасса и госизмене.

СУХУМ, 1 мая – Sputnik. Адвокат арестованного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский выразил надежду, что с приходом новой власти в Киеве демократические стандарты будут соблюдаться и в деле его подзащитного.

"Надеюсь, что с приходом новой власти тенденции демократических стандартов будут соблюдаться. Мы это видели и на выборах, мы это, надеюсь, будем видеть и в дальнейшем, в том числе и в деле Вышинского, так как его дело является ключевым в защите свободы слова и журналистики на Украине", - сказал адвокат в интервью РИА Новости.

Следующее заседание Подольского суда Киева по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского состоится в четверг 2 мая.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. После обработки и подсчета оригиналов протоколов Центризбирком объявил, что Владимира Зеленского на выборах поддержали 73,22% избирателей, Петр Порошенко набрал 24,45% голосов. При этом явка на выборах была достаточно высокой – более 62%.

© Sputnik / Стрингер Закончить зачитывать обвинительный акт Вышинскому должны 2 мая

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.