Пентагон опасается потери позиций в космосе на фоне успехов Китая и России

В США отметили необходимость изменить американскую космическую стратегию, чтобы не терять своего превосходства в космосе на фоне успехов России и Китая.

СУХУМ, 1 мая – Sputnik. Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что 2018 году Китай запустил 38 ракет на орбиту, при этом США запустили 17, передает RT со ссылкой на The Wall Street Journal.

Шанаган также напомнил, что Китайское национальное космическое управление посадило луноход на обратную сторону Луны.

По его мнению, риск отставания в космической отрасли связан со снижением затрат на запуск ракет, при этом над космическими возможностями работают "более 10 различных организаций Вооруженных сил США".

"Это слишком громоздкий и медленный подход, чтобы идти в ногу с Китаем и Россией. США должны изменить свою космическую стратегию", — подчеркнул Шанахан.

В феврале президент Дональд Трамп подписал распоряжение о создании космических войск для отражения агрессии и защиты национальных интересов США в космосе. В Москве заявили, что тем самым Вашингтон создает предпосылки для милитаризации космического пространства и России придется отвечать на возможные угрозы зеркальными и асимметричными мерами.