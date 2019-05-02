На конференции ЮНЕСКО подняли вопрос о деле Вышинского

Заседание по делу главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского перенесли в связи с тем, что его не доставили в киевский суд из СИЗО.

СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Председатель комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич предложил создать международный трибунал для защиты журналистов, сообщает РИА Новости.

Выступая на конференции ЮНЕСКО в Эфиопии, Малькевич поднял вопрос о деле руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

"15 мая исполняется год, как он (Кирилл Вышинский - ред.) за решеткой, на Украине десятки журналистов подвергаются преследованием за то, что просто выполняют свою работу, высказывают свое мнение... Это происходит у вас, в Европе, обратите внимание на те преступления в отношении журналистов, которые совершаются не где-то там далеко, а надо смотреть на то, что у вас там под боком творится", - рассказал о деталях своего выступления Малькевич.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

В четверг заседание по делу Вышинского перенесли на 7 мая, так как его не доставили в киевский суд по вине конвоя и СИЗО.