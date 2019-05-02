МИД России: Киев тормозит расследование событий 2 мая 2014 года

СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Власти Украины упорно тормозят расследование событий 2 мая 2014 года в Одессе, несмотря на призывы международных организаций, сообщается на сайте МИДа России.

"Эта леденящая душу трагедия, которая потрясла весь цивилизованный мир, стала следствием политики украинских националистических сил, дорвавшихся до власти в результате государственного переворота", — подчеркнули в ведомстве.

В МИД напомнили, что зачинщики и исполнители все еще не найдены.

"Особо циничным выглядит тот факт, что украинские правоохранительные органы продолжают преследовать тех, кому тогда удалось спастись от фашиствующих молодчиков", — заявили в МИД.

© Sputnik / Стрингер Украина поставила России условия выполнения минских договоренностей

В ведомстве также отметили, что молчание хранят и "западные кураторы Киева", так как им "невыгодно признать, что под их опекой у руля страны стоят силы, у которых руки по локоть в крови".

МИД выразил надежду, что на Украине все-таки создадут условия, при которых власти найдут в себе силы провести "объективное и беспристрастное расследование", а причастные к этим событиям понесут "заслуженное наказание".

Поджог Дома профсоюзов

После смены власти на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также радикалами Евромайдана — с другой.

Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек. Более 250 человек пострадали.