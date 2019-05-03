США и "Талибан" проведут переговоры в Катаре

МИД Катара проинформировал о том, что в Дохе начался третий раунд переговоров между делегациями США и "Талибана".

СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Возглавляемая спецпосланником Залмаем Халилзадом делегация США и афганское движение "Талибан" рассмотрят на встрече в Дохе проект соглашения, в который входят созыв межафганского диалога и уменьшение насилия в Афганистане как шаг к всеобъемлющему прекращению огня, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Катара.

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"Вчера Катар принял новый раунд переговоров между США и "Талибаном", который стал продолжением двух предыдущих раундов. Стороны обсудят четыре составляющих проекта соглашения, которые включают вывод американских войск из Афганистана, отказ от использования территории Афганистана для нападений на США или другую страну, межафганский диалог и снижение уровня насилия как шага в установлении всеобъемлющего прекращения огня", - отметило внешнеполитическое ведомство Катара.

Доха выступает медиатором между США и "Талибаном", чтобы "достичь мира в этой стране", подчеркнули в МИД Катара.

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В среду пресс-офис "Талибана" заявил о начале очередного раунда переговоров с американцами в Дохе.