Один из главарей боевиков ИГ* ликвидирован в Афганистане

Спецназ афганской полиции ликвидировал одного из главарей террористической группировки ИГ*, который руководил деятельностью экстремистов на севере Афганистана и в Центральной Азии.

СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Главарь боевиков группировки Исламское государство (ИГ)*, который руководил деятельностью террористов на севере Афганистана и в Центральной Азии, ликвидирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Khaama Press и заявление министерства внутренних дел Афганистана.

Как уточняет агентство, лидер боевиков Муфти Узбек отвечал за деятельность террористов в северных частях Афганистана и участвовал в планировании и организации терактов. Также он занимался экипированием и финансированием операций террористов в Центральной Азии.

Также сообщается, что специальные силы Афганистана ликвидировали не менее трех боевиков в провинции Баглан на северо-востоке страны. В ходе операции они изъяли оружие и военное снаряжение.

* Запрещенная в России террористическая организация.