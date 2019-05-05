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Афганистан, 9 апреля 2019

Один из главарей боевиков ИГ* ликвидирован в Афганистане

© AP Photo. Rahmat Gul
В мире
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Спецназ афганской полиции ликвидировал одного из главарей террористической группировки ИГ*, который руководил деятельностью экстремистов на севере Афганистана и в Центральной Азии.

СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Главарь боевиков группировки Исламское государство (ИГ)*, который руководил деятельностью террористов на севере Афганистана и в Центральной Азии, ликвидирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Khaama Press и заявление министерства внутренних дел Афганистана.

Как уточняет агентство, лидер боевиков Муфти Узбек отвечал за деятельность террористов в северных частях Афганистана и участвовал в планировании и организации терактов. Также он занимался экипированием и финансированием операций террористов в Центральной Азии.

Также сообщается, что специальные силы Афганистана ликвидировали не менее трех боевиков в провинции Баглан на северо-востоке страны. В ходе операции они изъяли оружие и военное снаряжение.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Теги:
боевики, Афганистан


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