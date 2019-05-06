Израиль и сектор Газа заключили перемирие после обмена авиаударами

Обмен ракетными ударами израильских и палестинских военных в районе сектора Газа продолжался два дня.

СУХУМ, 6 мая – Sputnik. Израильские и палестинские военные заявили о достижении договоренностей о прекращении огня после почти двух суток обмена ударами, сообщает РИА Новости.



Израиль снял ограничения и запреты, касавшиеся, в частности, доступа в приграничные с сектором Газа районы, занятий в школах, проведения массовых мероприятий. Они действовали в радиусе 40 километров от границ палестинского анклава.

Обмен ударами унес жизни четырех человек с израильской стороны и порядка 25 с палестинской, став самым масштабным и кровопролитным раундом палестино-израильского противостояния с военной кампании лета 2014 года.

Согласно последней сводке военных, с утра субботы они атаковали 350 целей в секторе Газа, откуда было выпущено 690 ракет и мин. Из них 240 были перехвачены установками ПРО "Железный купол", а по меньшей мере 35, по данным полиции, упали в черте населенных пунктов.