Россия не будет участвовать в слушаниях по инциденту в Керченском проливе

Россия не станет участвовать в слушаниях Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге по делу задержанных за нарушение российской границы украинских моряков.

СУХУМ, 6 мая – Sputnik. Россия не будет участвовать в заседании Морского трибунала в немецком Гамбурге (ITLOS), на котором будет рассматриваться дело 24 украинских моряков, задержанных за нарушение границы России в ноябре 2018 года.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Суд продлил арест украинским морякам, задержанным в Керченском проливе

Как подчеркивается в вербальной ноте Посольства России в ФРГ, опубликованной на сайте ITLOS, российская сторона считает, что у Международного трибунала по морскому праву нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября прошлого года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов, которые в итоге выиграл Владимир Зеленский.