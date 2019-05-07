Немецкий журналист об американских авианосцах: стотысячетонный блеф

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон ранее заявил о планах отправить в Персидский залив авианосец “Авраам Линкольн” с бомбардировщиками на борту.

CУХУМ, 7 мая - Sputnik. Журналист газеты Frankfurter Allgemeine Лоренц Хемикер поставил под сомнение способность США проецировать силу с помощью авианосца, который Вашингтон направил к побережью Ирана.

Журналист газеты Frankfurter Allgemeine в своей статье ставит вопрос о том, не является ли авианосная группа “стотысячетонным блефом”.

"Хоть ударная мощь авианосной группы и американских бомбардировщиков и не вызывает сомнений, под вопросом, однако, — произведут ли вообще слова Болтона впечатление на Иран. И на то есть две причины", — подчеркивает Хемикер.

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Во-первых, Хемикер напоминает, что в недавнем прошлом уже были ситуации, когда американские авианосцы "не переходили к делу после слов, сказанных правительством Трампа". Так в апреле 2017 года, в момент обострения северокорейского конфликта, глава Белого дома заявил, что авианосец США "Карл Винсон" будет направлен в Японское море. На самом же деле авианосная группа проследовала в противоположном направлении, чтобы принять участие в маневрах в Индийском океане.

Более того, продолжает журналист, присутствие американских авианосцев у берегов Ирана "уже давно не исключение, а правило". К тому же, по мнению Хемикера, многое указывает на то, что "Авраам Линкольн" и так уже направлялся к Аравийскому полуострову.

Представитель Высшего совета национальной безопасности Ирана Кейван Хосрави, в свою очередь, заявил, что Тегеран сомневается, что США, отправив авианосец к берегам Ирана, захотят проверить возможности иранских вооруженных сил.

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Очередное обострение американо-иранских отношений произошло после того, как Вашингтон объявил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией, а Тегеран в ответ признал террористической организацией Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM), а сами Соединенные Штаты "государством – спонсором терроризма".