Немецкий журналист об американских авианосцах: стотысячетонный блеф

CУХУМ, 7 мая - Sputnik. Журналист газеты Frankfurter Allgemeine Лоренц Хемикер поставил под сомнение способность США проецировать силу с помощью авианосца, который Вашингтон направил к побережью Ирана.
Журналист газеты Frankfurter Allgemeine в своей статье ставит вопрос о том, не является ли авианосная группа “стотысячетонным блефом”.
"Хоть ударная мощь авианосной группы и американских бомбардировщиков и не вызывает сомнений, под вопросом, однако, — произведут ли вообще слова Болтона впечатление на Иран. И на то есть две причины", — подчеркивает Хемикер.
Более того, продолжает журналист, присутствие американских авианосцев у берегов Ирана "уже давно не исключение, а правило". К тому же, по мнению Хемикера, многое указывает на то, что "Авраам Линкольн" и так уже направлялся к Аравийскому полуострову.
Представитель Высшего совета национальной безопасности Ирана Кейван Хосрави, в свою очередь, заявил, что Тегеран сомневается, что США, отправив авианосец к берегам Ирана, захотят проверить возможности иранских вооруженных сил.
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Очередное обострение американо-иранских отношений произошло после того, как Вашингтон объявил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией, а Тегеран в ответ признал террористической организацией Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM), а сами Соединенные Штаты "государством – спонсором терроризма".