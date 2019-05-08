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Город Муссомели

Не шутка: дома за один евро продают на юге Сицилии

CC BY-SA 4.0 / Panorama di Mussomeli visto dalla Madonna del Riparo (cropped a photo)
В мире
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Власти сицилийского городка Муссомели планируют продать до 500 объектов недвижимости.

СУХУМ, 8 мая – Sputnik. Администрация города Муссомели на юге Сицилии предлагает купить дома всего за один евро при условии, что новый владелец отремонтирует постройку в течение года, передает РИА Новости со ссылкой на The Sun.

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© Sputnik / Наталья Селиверстова
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На первом этапе власти городка выставили на продажу 100 заброшенных объектов недвижимости. Предполагается, что в ближайшее время будут обнародованы еще 400 предложений.

В том случае если покупатель не произведет капитальный ремонт дома в течение года, он потеряет свой гарантийный депозит в размере порядка 7000 евро.

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Население городка Муссомели – всего 11 тысяч человек. Город известен своими кулинарными традициями и средневековой архитектурой. Его исторический центр с уютными улочками считается одним из самых старых в Италии.

Теги:
недвижимость


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