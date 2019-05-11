"Мой дедушка диктатор": внучка Саддама Хусейна написала мемуары

Внучка Саддама Хусейна написала мемуары, рассказав о побеге из страны, предательстве близких и жизни после казни деда.

СУХУМ, 11 мая — Sputnik. Книгу Внучки Саддама Хусейна еще не перевели на английский, но в Европе и США этого ждут многие. А в самом Ираке все больше тех, кто считает, что при диктаторе было намного лучше, чем сейчас, пишет Ксения Мельникова в материале для РИА Новости.

"Я решила рассказать правду"

"Саддам Хусейн был одновременно нашим президентом, моим дедушкой и нашим любимым героем. Мне кажется, что телевизионщики, снимавшие происходящее в зале суда, смогли показать всему миру того настоящего Саддама Хусейна. Ведь у большинства людей было неправильное представление о нем. В суде его увидели таким, каким его знала наша семья", — так начинает свои воспоминания Харир Хусейн Камиль.

За судебными заседаниями вместе со всем миром, затаив дыхание, следили родственники бывшего президента. Иракского диктатора обвинили по 12 пунктам: применение химоружия против населенного курдами города Халабджа в 1988 году, совершение преступлений, связанных с ирано-иракской войной 1980-1988 годов, вторжение в Кувейт в 1990 году, а также многочисленные нарушения прав человека.

Хусейна вместе с двумя соратниками приговорили к смертной казни через повешение. Приговор привели в исполнение в ночь на 30 декабря 2006 года.

"Его казнь мы переживали очень тяжело", — рассказывает 32-летняя Харир. Книгу "Внучка Саддама" она написала, чтобы "поведать историю семьи, которую многие пытались дискредитировать". "Я решила рассказать правду. События в моей стране сильно перевирали", — объясняет она.

© AP Photo / Ariel Schalit Газеты с сообщением о казни Саддама Хусейна

Побег из Ирака

Перевод книги на английский ждут с нетерпением. А пока автор раздает многочисленные интервью.

"Мы были в Мосуле. Моя мать Рагхад и тетя Рана, вторая дочь Саддама Хусейна, взяли детей и, не ждав ни минуты, бежали в Сирию. Границу мы пересекали пешком. Внезапно сирийский пограничник открыл по нам огонь. Было очень страшно. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал", — вспоминает Харир "холодную и страшную ночь 2003 года", когда семья покинула Ирак.

Плана не было, действовали наугад. Полагались на иракцев, оказавшихся в похожей ситуации, а также на друзей из-за рубежа. Но круг лиц, которым можно было доверять, сужался с каждым днем.

Привыкшие жить под опекой мужчин, женщины остались без защиты. Собирались спасаться все вместе, однако мать Харир сказала: чтобы не стать легкой мишенью для американцев, необходимо разделиться.

Скрываться было непросто. Сразу после американского вторжения новые иракские власти издали декрет, запрещающий потенциальным беженцам получать паспорта других стран. "Многие бежали без документов", — говорит Харир.

Но семья Хусейна получила приглашение от властей Иордании и отправилась в Амман. За пределами Ирака и Сирии жизнь родственников бывшего диктатора сразу стала налаживаться: "Нас гостеприимно приняли Иордания и Катар, дали паспорта, жилье, хорошую охрану, каждый месяц платят нам деньги".

Всего у Саддама Хусейна осталось 15 внуков и внучек, многие живут в Иордании, кто-то учится за границей. Харир по-прежнему в Аммане. Окончила университет, вышла замуж. "Иорданцы относятся к нам с любовью, уважением, заботой, просто по-человечески. Они помогли нам справиться с ужасами прошлого", — признается она.

И добавляет, что скучает по родине: "Я до сих пор вспоминаю свою школу, улицу, на которой стоял наш дом". Спасаясь из Ирака, внучка диктатора не взяла ничего, кроме "пары брюк и нескольких футболок".

© Sputnik / Рафаэль Даминов Дети из иракского Мосула дерутся за гуманитарную помощь

В бедах семьи она винит США: "Весь мир увидел, к чему привела оккупация Ирака американцами. Моя страна и весь мир заплатили высокую цену". Харир призывает американцев "вернуть в прежнее состояние то, что они разрушили".

"Я мечтаю, что когда-нибудь Ирак будет единым. И мусульмане, христиане и представители других религий будут обладать равными правами и жить в мире. Ирак столько страдал, страна заслужила это. Это не моя мечта. Государство жило так на протяжении столетий. Нужно только это восстановить", — подводит итог внучка диктатора.

По стопам деда

Книга Харир Хусейн Камиль вызвала неоднозначную реакцию в мире. С одной стороны, многие уверены, что автору "удалось при помощи мемуаров пролить свет на американскую кампанию в Ираке", с другой, подчеркивают, что главная цель этого издания — обелить семью, у которой в Иордании и так все сложилось наилучшим образом.

Мемуары многим понравились. Отмечают, что писательский талант Харир Хусейн Камиль унаследовала от деда: ведь спустя несколько лет после его казни в Сети нашли любовный роман "Забиба и король". Текст был опубликован анонимно, однако эксперты уверены, что автор — бывший иракский лидер.

Действие романа, написанного в 2000 году, разворачивается в древнем мире. В главном герое угадывается сам Хусейн. По сюжету каждую ночь к королю приходит деревенская девушка Забиба, с которой он беседует о религии, воле народа и национализме.

Культ личности и растраченные миллиарды

Критики мемуаров напоминают, что диктатор единолично правил страной 24 года и наживался на продаже нефти. Считается, что пять процентов от экспорта черного золота Хусейн клал себе в карман, помимо этого, его семья получала отчисления за вывоз из страны любых товаров.

Благодаря росту цен на нефть в страну потекли деньги. Экономика крепла, образование и здравоохранение Хусейн сделал бесплатными. В начале 1980-х иракскому лидеру даже вручили специальную премию ЮНЕСКО за стремительное повышение благосостояния граждан.

По мере того как государство и президент богатели, в Ираке расцветал культ личности, любое инакомыслие пресекалось на корню. Западные СМИ писали, что при Саддаме Хусейне в стране погибли около 250 тысяч диссидентов. Ходили слухи, что в жестоких карательных операциях против оппозиции принимали личное участие сыновья диктатора.

После обвинений в нарушении прав человека против Багдада ввели санкции, да и нефтяные котировки двинулись вниз.

© AP Photo. Jerome Delay, File Снос статуи Саддама Хусейна в Багдаде, 9 апреля 2003

На этом фоне расточительность Саддама и его семьи начала раздражать иракцев. Диктатор покупал яхты и вертолеты, коллекционировал дорогостоящие автомобили, возводил дворцы для себя и своих близких. Построил больше 80 резиденций, под некоторыми оборудовал бункеры.

В 2002 году президент США Джордж Буш— младший причислил Ирак к "оси зла", обвинив Хусейна в разработке оружия массового поражения и контактах с террористами. На следующий год американцы, не получив на то резолюции Совбеза ООН, вторглись в ближневосточную страну. Через несколько недель режим Саддама Хусейна пал.

Те, кто еще недавно заверял в верности и любви, отвернулись от иракского лидера. Его сыновей Удея и Кусея, пытавшихся скрыться в Мосуле, выдал их двоюродный дядя. Самого диктатора американцы нашли в подземном бункере в его родном Тикрите и заключили под стражу. Потом были суд и казнь.

Но теперь отношение к диктатору в стране изменилось. Опросы западных СМИ показывают: все больше иракцев вспоминают Хусейна с теплотой, считая, что сейчас дела в Ираке намного хуже и, если бы Саддам удержался у власти, страна не скатилась бы в пучину гражданской войны.

А что касается баснословных средств семьи Хусейн, американцы до сих пор ломают голову, куда делся столь огромный капитал. За два дня до вторжения США деньги вывезли из Центрального банка Багдада, а также опустошили принадлежавшие семье диктатора счета в банках Швейцарии, Ливана, Нидерландов — там осталось всего 12 долларов.