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"Мой дедушка диктатор": внучка Саддама Хусейна написала мемуары

© AFP 2019 / Chris Hondros
В мире
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Внучка Саддама Хусейна написала мемуары, рассказав о побеге из страны, предательстве близких и жизни после казни деда.

СУХУМ, 11 мая — Sputnik. Книгу Внучки Саддама Хусейна еще не перевели на английский, но в Европе и США этого ждут многие. А в самом Ираке все больше тех, кто считает, что при диктаторе было намного лучше, чем сейчас, пишет Ксения Мельникова в материале для РИА Новости.

"Я решила рассказать правду"

"Саддам Хусейн был одновременно нашим президентом, моим дедушкой и нашим любимым героем. Мне кажется, что телевизионщики, снимавшие происходящее в зале суда, смогли показать всему миру того настоящего Саддама Хусейна. Ведь у большинства людей было неправильное представление о нем. В суде его увидели таким, каким его знала наша семья", — так начинает свои воспоминания Харир Хусейн Камиль.

За судебными заседаниями вместе со всем миром, затаив дыхание, следили родственники бывшего президента. Иракского диктатора обвинили по 12 пунктам: применение химоружия против населенного курдами города Халабджа в 1988 году, совершение преступлений, связанных с ирано-иракской войной 1980-1988 годов, вторжение в Кувейт в 1990 году, а также многочисленные нарушения прав человека.

Хусейна вместе с двумя соратниками приговорили к смертной казни через повешение. Приговор привели в исполнение в ночь на 30 декабря 2006 года.

"Его казнь мы переживали очень тяжело", — рассказывает 32-летняя Харир. Книгу "Внучка Саддама" она написала, чтобы "поведать историю семьи, которую многие пытались дискредитировать". "Я решила рассказать правду. События в моей стране сильно перевирали", — объясняет она.

Газеты с сообщением о казни Саддама Хусейна
© AP Photo / Ariel Schalit
Газеты с сообщением о казни Саддама Хусейна

Побег из Ирака

Перевод книги на английский ждут с нетерпением. А пока автор раздает многочисленные интервью.

"Мы были в Мосуле. Моя мать Рагхад и тетя Рана, вторая дочь Саддама Хусейна, взяли детей и, не ждав ни минуты, бежали в Сирию. Границу мы пересекали пешком. Внезапно сирийский пограничник открыл по нам огонь. Было очень страшно. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал", — вспоминает Харир "холодную и страшную ночь 2003 года", когда семья покинула Ирак.

Плана не было, действовали наугад. Полагались на иракцев, оказавшихся в похожей ситуации, а также на друзей из-за рубежа. Но круг лиц, которым можно было доверять, сужался с каждым днем.

Привыкшие жить под опекой мужчин, женщины остались без защиты. Собирались спасаться все вместе, однако мать Харир сказала: чтобы не стать легкой мишенью для американцев, необходимо разделиться.

Буря в пустыне - США наказывают Ирак. Кадры из архива
© РИА Новости .
"Буря в пустыне" - США наказывают Ирак. Кадры из архива

Скрываться было непросто. Сразу после американского вторжения новые иракские власти издали декрет, запрещающий потенциальным беженцам получать паспорта других стран. "Многие бежали без документов", — говорит Харир.

Но семья Хусейна получила приглашение от властей Иордании и отправилась в Амман. За пределами Ирака и Сирии жизнь родственников бывшего диктатора сразу стала налаживаться: "Нас гостеприимно приняли Иордания и Катар, дали паспорта, жилье, хорошую охрану, каждый месяц платят нам деньги".

Всего у Саддама Хусейна осталось 15 внуков и внучек, многие живут в Иордании, кто-то учится за границей. Харир по-прежнему в Аммане. Окончила университет, вышла замуж. "Иорданцы относятся к нам с любовью, уважением, заботой, просто по-человечески. Они помогли нам справиться с ужасами прошлого", — признается она.

И добавляет, что скучает по родине: "Я до сих пор вспоминаю свою школу, улицу, на которой стоял наш дом". Спасаясь из Ирака, внучка диктатора не взяла ничего, кроме "пары брюк и нескольких футболок".

© Sputnik / Рафаэль Даминов
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В бедах семьи она винит США: "Весь мир увидел, к чему привела оккупация Ирака американцами. Моя страна и весь мир заплатили высокую цену". Харир призывает американцев "вернуть в прежнее состояние то, что они разрушили".

"Я мечтаю, что когда-нибудь Ирак будет единым. И мусульмане, христиане и представители других религий будут обладать равными правами и жить в мире. Ирак столько страдал, страна заслужила это. Это не моя мечта. Государство жило так на протяжении столетий. Нужно только это восстановить", — подводит итог внучка диктатора.

По стопам деда

Книга Харир Хусейн Камиль вызвала неоднозначную реакцию в мире. С одной стороны, многие уверены, что автору "удалось при помощи мемуаров пролить свет на американскую кампанию в Ираке", с другой, подчеркивают, что главная цель этого издания — обелить семью, у которой в Иордании и так все сложилось наилучшим образом.

Мемуары многим понравились. Отмечают, что писательский талант Харир Хусейн Камиль унаследовала от деда: ведь спустя несколько лет после его казни в Сети нашли любовный роман "Забиба и король". Текст был опубликован анонимно, однако эксперты уверены, что автор — бывший иракский лидер.

Президент Информационно-аналитического центра Религия и общество Алексей Гришин
© Sputnik
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Действие романа, написанного в 2000 году, разворачивается в древнем мире. В главном герое угадывается сам Хусейн. По сюжету каждую ночь к королю приходит деревенская девушка Забиба, с которой он беседует о религии, воле народа и национализме.

Культ личности и растраченные миллиарды

Критики мемуаров напоминают, что диктатор единолично правил страной 24 года и наживался на продаже нефти. Считается, что пять процентов от экспорта черного золота Хусейн клал себе в карман, помимо этого, его семья получала отчисления за вывоз из страны любых товаров.

Благодаря росту цен на нефть в страну потекли деньги. Экономика крепла, образование и здравоохранение Хусейн сделал бесплатными. В начале 1980-х иракскому лидеру даже вручили специальную премию ЮНЕСКО за стремительное повышение благосостояния граждан.

По мере того как государство и президент богатели, в Ираке расцветал культ личности, любое инакомыслие пресекалось на корню. Западные СМИ писали, что при Саддаме Хусейне в стране погибли около 250 тысяч диссидентов. Ходили слухи, что в жестоких карательных операциях против оппозиции принимали личное участие сыновья диктатора.

После обвинений в нарушении прав человека против Багдада ввели санкции, да и нефтяные котировки двинулись вниз.

© AP Photo. Jerome Delay, File
Снос статуи Саддама Хусейна в Багдаде, 9 апреля 2003

На этом фоне расточительность Саддама и его семьи начала раздражать иракцев. Диктатор покупал яхты и вертолеты, коллекционировал дорогостоящие автомобили, возводил дворцы для себя и своих близких. Построил больше 80 резиденций, под некоторыми оборудовал бункеры.

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В 2002 году президент США Джордж Буш— младший причислил Ирак к "оси зла", обвинив Хусейна в разработке оружия массового поражения и контактах с террористами. На следующий год американцы, не получив на то резолюции Совбеза ООН, вторглись в ближневосточную страну. Через несколько недель режим Саддама Хусейна пал.

Те, кто еще недавно заверял в верности и любви, отвернулись от иракского лидера. Его сыновей Удея и Кусея, пытавшихся скрыться в Мосуле, выдал их двоюродный дядя. Самого диктатора американцы нашли в подземном бункере в его родном Тикрите и заключили под стражу. Потом были суд и казнь.

Но теперь отношение к диктатору в стране изменилось. Опросы западных СМИ показывают: все больше иракцев вспоминают Хусейна с теплотой, считая, что сейчас дела в Ираке намного хуже и, если бы Саддам удержался у власти, страна не скатилась бы в пучину гражданской войны.

А что касается баснословных средств семьи Хусейн, американцы до сих пор ломают голову, куда делся столь огромный капитал. За два дня до вторжения США деньги вывезли из Центрального банка Багдада, а также опустошили принадлежавшие семье диктатора счета в банках Швейцарии, Ливана, Нидерландов — там осталось всего 12 долларов.

Теги:
Ирак, Саддам Хусейн


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