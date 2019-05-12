15:46 12 Мая 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.23
  • EUR73.09
Поиск

Трамп посоветовал Китаю ускорить заключение торговой сделки

© Sputnik / Владимир Астапкович
В мире
Получить короткую ссылку
12 0 0

Очередной раунд американо-китайских переговоров по торговле прошел на этой неделе в Вашингтоне безрезультатно на фоне очередного повышения пошлин на китайские товары.

СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Президент США Дональд Трамп дал совет Китаю не дожидаться президентских выборов 2020 года в США и как можно скорее заключить торговую сделку, сообщает РИА Новости.

"Думаю, что Китай посчитал, что их так жестко побили на недавних переговорах, что они вполне могут подождать до следующих выборов в 2020 году и посмотреть - вдруг им повезет, и победит демократ", - написал президент США в Twitter.

Военнослужащие Китая на фоне национального флага
© AFP 2019 / PHILIPPE LOPEZ
Китай намерен принять ответные меры на повышение пошлин со стороны США
"В этом случае КНР продолжали бы обирать США на 500 миллиардов долларов в год", - отметил Трамп, говоря о размере торгового дефицита США с КНР.

"Единственная проблема в том, что они знают, что я одержу победу (лучшие цифры по экономике и занятости в истории США и многое другое), и, если сделку заключить на моем втором сроке, она будет для них гораздо хуже", - считает Трамп.

Пекин применяет против США налоговую бомбу>>

Трамп подчеркнул, что для руководства Китая "было бы мудро действовать сейчас", хотя ему "нравится собирать большие пошлины".

По теме

Китай предложил Трампу 1,2 триллиона долларов: что он получит взамен
"Золотой капкан": как Россия и Китай прекратят гегемонию доллара
Весеннее обострение: Трамп готов запустить новый виток торговой войны
Теги:
торговая война, Дональд Трамп


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Праздник всех возрастов: самые яркие фото "Ochamchira run 2019"
Зубастый учитель: китаец научил собаку помогать дочке "с домашкой"
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia