Трамп посоветовал Китаю ускорить заключение торговой сделки

Очередной раунд американо-китайских переговоров по торговле прошел на этой неделе в Вашингтоне безрезультатно на фоне очередного повышения пошлин на китайские товары.

СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Президент США Дональд Трамп дал совет Китаю не дожидаться президентских выборов 2020 года в США и как можно скорее заключить торговую сделку, сообщает РИА Новости.

"Думаю, что Китай посчитал, что их так жестко побили на недавних переговорах, что они вполне могут подождать до следующих выборов в 2020 году и посмотреть - вдруг им повезет, и победит демократ", - написал президент США в Twitter.

© AFP 2019 / PHILIPPE LOPEZ Китай намерен принять ответные меры на повышение пошлин со стороны США "В этом случае КНР продолжали бы обирать США на 500 миллиардов долларов в год", - отметил Трамп, говоря о размере торгового дефицита США с КНР.

"Единственная проблема в том, что они знают, что я одержу победу (лучшие цифры по экономике и занятости в истории США и многое другое), и, если сделку заключить на моем втором сроке, она будет для них гораздо хуже", - считает Трамп.

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Трамп подчеркнул, что для руководства Китая "было бы мудро действовать сейчас", хотя ему "нравится собирать большие пошлины".