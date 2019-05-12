Трамп посоветовал Китаю ускорить заключение торговой сделки

СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Президент США Дональд Трамп дал совет Китаю не дожидаться президентских выборов 2020 года в США и как можно скорее заключить торговую сделку, сообщает РИА Новости.
"Думаю, что Китай посчитал, что их так жестко побили на недавних переговорах, что они вполне могут подождать до следующих выборов в 2020 году и посмотреть - вдруг им повезет, и победит демократ", - написал президент США в Twitter.
"Единственная проблема в том, что они знают, что я одержу победу (лучшие цифры по экономике и занятости в истории США и многое другое), и, если сделку заключить на моем втором сроке, она будет для них гораздо хуже", - считает Трамп.
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Трамп подчеркнул, что для руководства Китая "было бы мудро действовать сейчас", хотя ему "нравится собирать большие пошлины".